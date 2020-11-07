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Malatya depremini yaşayan çocuklar İzmir’deki akranlarına mektup yazdı Çınar: “Birlikte olunca sarılıyor yaralar”

İHA

Malatya depremini yaşayan çocuklar İzmir’deki akranlarına mektup yazdı Çınar: “Birlikte olunca sarılıyor yaralar”

Malatya’da, 24 Ocak depremini yaşayan çocuklar, son İzmir depreminde de aynı psikolojiyi yaşayan depremzede çocuklar için mektup yazdı. Malatyalı çocukların İzmir'deki akranları için kaleme aldıkları mektuplar hem duygulandırdı, hem de Türkiye’deki birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serdi.
Yeşilyurt Belediyesinin İzmir’deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 10 ton gıda ile 500 battaniyeden oluşan ‘Yeşilyurt’tan İzmirli Kardeşlerimize Sevgi Kervanı’ isimli yardım tırı, İzmir’e ulaşırken, koliler içerisinde yer alan mektuplar ise depremi bire bir yaşayan çocuklar arasında duygusal bir bağ oluşturdu.

Malatya depremini yaşadılar, İzmir’deki akranlarına destek oldular
24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olup, Malatya’da da ciddi seviyede hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatyalı çocuklar, depremin vurduğu İzmir'deki akranlarına duygu dolu mektuplar yazarak, oyuncaklar gönderdi. Yardım kolileri arasında bulunan mektuplar, okuyanları hem duygulandırdı hem de Türk halkının birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Buradan hepinize sarılıyor ve dua ediyoruz”
Yazılan mektuplardan biri olan Elif Ceylin Açıkgöz'ün yazdığı "Sevgili arkadaşım" sözüyle başlayan mektuptaki duygu dolu ifadeler dikkat çekti. Depremzede çocuk Açıkgöz’ün yazdığı mektupta, "Sana arkadaşım diyorum çünkü adını bilmiyorum, seninle birlikte depremin acısını yüreğimde hissettim. O korkunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu mektubu sana Malatya'dan yazıyorum. Yaklaşık 9 ay önce aynı korkuları biz de yaşadık. Birlikte olunca sarılıyor yaralar, sarılmayan yaralar da zamana bırakılıyor. Umarım size gönderilen yardımlar yaralarını az da olsa sarar. Zaman yaşadığımız tüm kötü anıları siler. Ruhunuzun yaralarının sarılması ve iyileşmesi ise hepimizin tek duası, gönlümüzdesiniz. Buradan hepinize sarılıyor ve dua ediyoruz. Geçmiş olsun. Malatya'dan aileniz" ifadeleri yer aldı.

“Siz yeter ki umudunuzu yitirmeyin”
İpek Öztürk de mektubunda, "Sevgili İzmirliler, diyeceklerime başlamadan önce hepinize geçmiş olsun. Yaşadığınız deprem ufak bir şey değil. Düşünsenize üstünüzde ne kadar ağırlık var. Küçücük bir yerde sıkışmış, öyle bir ışık bekliyorsunuz. Siz yeter ki umudunuzu yitirmeyin. Çünkü her zaman umut vardır. Bir daha böyle bir olay yaşamayız" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

"Oradaki çocukları en iyi buradaki çocuklar anlıyor"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise yaptığı açıklamada, İzmirlilerin yaşadıklarını en iyi kendilerinin anladığını söyledi. Başlattıkları kampanyaya vatandaşların gıda ve battaniye yardımında bulunduğunu belirten Başkan Çınar, çocukların da yazdıkları mektup ve gönderdikleri oyuncaklarla destek olduğunu ifade etti. Kendilerinin de benzer bir süreç yaşadığını dile getiren Başkan Çınar, "Oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları en iyi buradaki çocuklar anlıyor. Biz bu süreci yaşadık ve Malatya'da aynı sıkıntıları, yıkıntıları gördük ve halen depremin Malatya'daki etkiyi atlatamazken İzmirlileri bizim gibi görünce çok duygulandık ve etkilendik. Malatyalı çocuklar İzmir'deki akranlarına evlerinde oyuncaklar hazırlayıp, mektuplar yazdı. Buradan gönderilen mektuplar ve oyuncaklarla İzmirli çocukların da yanındayız. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. İnşallah yaşanılan sıkıntıyı en az şekilde atlatırlar ve tekrar o güzel günlere dönerler. Gerçekten tarifi zor bir acı. 114 can kaybettik, çok sayıda da yaralı var. Tedavileri süreci devam eden kardeşlerimiz var. Aralarında çocuklar da var. Çocuklarımız oradaki çocukların acısını paylaşıp onlara mektup göndererek duygularını ifade etmiş oldular. Rabbim bir daha bizleri, ülkemizi, milletimizi bu afetlerden korusun" şeklinde konuştu.
Malatyalı çocukların mektubun yanı sıra kendi oyuncaklarını da İzmirli akranlarına gönderdiğini anlatan Çınar, "Çocuklarımız bulabildiği, önemsediği, harçlıklarıyla aldıkları oyuncakları toplamışlar. Uğurladığımız yardım tırında çocuklarımız için özel bir bölüm ayırdık. Onların emanetleri yerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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