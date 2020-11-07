Malatya eski belediye başkanı Semercioğlu koronadan öldü

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Malatya eski belediye başkanlarından Avukat Seyhan Semercioğlu, yeni tip korona virüs (Covid19) hastalığından vefat etti.

Anavatan Partisi’nden (ANAP) seçildiği Malatya Belediye Başkanlığı görevinde 1984 1989 yılları arasında bulunan 74 yaşındaki Semercioğlu, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Bir dönem yaptığı belediye başkanlığı sonrasında avukatlık görevine devam eden Semercioğlu’nun Covid19’dan vefat ettiği kaydedildi.

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