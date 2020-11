Yeşilyurt 'ta çocuk trafik eğitim parkında 24 bin öğrenciye eğitim Çınar: “Dört yılda 24 bin öğrencimize trafik eğitimi verdik”

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 2016 yılında faaliyete geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, 4 yılda 24 bin öğrenciye teorik ve pratik trafik eğitimlerinin verildi.

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden olup, çocuklara trafik kurallarını en doğru şekilde öğretip, küçük yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması hedefiyle 2016 yılında hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Parkı her yıl onbinlerce çocuğu ağırlıyor. Çilesiz Mahallesinde 5 bin 122 metrekare alanda faaliyetlerine devam eden Çocuk Trafik Eğitim Parkında geride kalan dört yıllık sürede toplamda 24 bin öğrenci trafik eğitimi alırken, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara trafik kurallarının öğretilmesi ve trafik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kalıcı eğitimler sunuluyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden gelen trafik polislerinin gözetiminde gerçekleşen eğitimlerde çocuklara öncelikle trafikte uyulması gereken konular üzerine animasyonlar ve görüntülerle desteklenen teorik eğitimler veriliyor. Ardından trafik eğitimiyle ilgili tüm detayların düşünüldüğü parkur da ki akülü araçlara binen çocuklara, genel trafik eğitimi ile trafikte karşılaşılan olumsuz durumlarda ne yapılması gerektiği anlatılıyor.

Benzin istasyonu, tribün, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler alıyor.



“Trafik bilincinin yerleşmesi adına faydalı hizmetler veriyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 20202021 EğitimÖğretim Dönemi kapsamında faaliyetlerine pandemi tedbirleri altında başlayan Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla tarafından çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklara erken yaşlarda trafik kültürü bilincinin yerleşmesi adına çok önemli hizmetler verdiklerini söyledi.

Çocuklara erken yaşlarda trafik eğitimlerinin verilmesinin trafik kazalarını da azaltacağını belirten Çınar, “ Çocuklarımızı her türlü konuda doğru, kalıcı ve nitelikli eğitimlerle geleceğe hazırlıyoruz. Trafik kazalarında ne yazık ki çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz, bunun önüne geçmekte erken yaşlarda verilecek eğitimlere bağlıdır. Bu anlamda yerel yönetimlere büyük görevler düşerken, eğitimi tüm hizmetlerinin merkezine alan yerel bir yönetim olarak ta bölgemize örneklik teşkil edecek, çocuklarımızı güvenli yarınlara hazırlayacak faydalı bir merkezi Malatya’mıza kazandırdık. 2016 yılında hizmete sunduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda anaokulu ve dördüncü sınıf öğrencilerimize yönelik genel trafik eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim Merkezimizde pandemi tedbirleri üst seviyede uygulanmaktadır. Merkezimizin girişlerine el dezenfektanları yerleştirdik, eğitmenlerimiz ve çocuklarımız derslere maske ile katılıp oturma düzenleri ise sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanmaktadır. Çocuklarımıza hijyenik ortamlarda genel trafik eğitimleri veriyoruz” dedi.



“24 bin öğrenciye eğitim vererek, bilinçli bir nesil hedefine katkı sunuyoruz”

2016 yılından bugüne kadar 24 bin öğrenciye trafik eğitimin verilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ Trafik Eğitim Parkımızın yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ederken, derslere katılan çocuklarımızın ilgisi ve alakası sağlıklı, güzel ve güvenli bir gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır. Çocuklarını eğitimlere teşvik edip gönderen velilerimize ve dersleri dikkatlice takip eden çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız ortak çalışmalar sonucunda haftalık program yapıyoruz, çocuklarımızı belirlenen takvime göre okullarından araçlarımızla merkezimize getiriyoruz, burada öncelikle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden gelen trafik polislerimizin gözetiminde film, video ve görsel materyallerle desteklenen teorik eğitimler veriyoruz ardından çocuklarımız trafik parkurunda direksiyon başına geçerek trafik kurallarını eğlenerek öğreniyorlar. Parkur içerisinde bulunan alt ve üst geçitler, yaya geçitleri ve kavşakların kullanılmasıyla ilgili bilgiler veriliyor. Bizler bütün çocuklarımızın her alanda eğitim görmesi, bilgi sahibi olması ve erken yaşlarda bazı temel konularda kendini yetiştirmesine önem veriyoruz. Trafik kuralları da bunların başında gelmektedir, çocuklarımıza erken yaşlarda trafik kültürünü bilincini yerleştirerek, bilinçli bir nesil için bugünden güzel adımlar atıyoruz. Verilen trafik eğitimleriyle kazaların daha da azalacağına inanıyorum. Trafik eğitimiyle ilgili tüm detayların yer aldığı, gerek teknik alt yapısı ve donanımı gerekse de hizmet alanları ve uzman öğretici kadrosuyla Çocuk Trafik Eğitim Parkımız, hizmete girdiği günden bugüne kadar faydalı hizmetleriyle bölgemizde ki bu tür yatırımlara örneklik teşkil etmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.