Malatya’da 20 kişiye korona cezası

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Malatya’da korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 20 kişiye ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde son 24 saatte, 17 şahsa maske takmamaktan, 1 işyerine sosyal mesafeye uymamaktan işlem yapıldı. Covid19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 vatandaşa cezai işlem uygulandı ve ikametine yönlendirildi.

Covid19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 vatandaşa cezai işlem uygulanarak yurda yönlendirildi.

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