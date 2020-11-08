Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Lukoki’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Kubilay topu ağlarla buluşturdu. 10

8. dakikada Rodallega'nın sağ kanattan ceza alanına girerek çektiği şutta top kale direğinin yanından auta çıktı.

17. dakikada Tetteh’in pasıyla topla buluşan Acquah, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 20

45. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic’in vuruşunda kaleci Abbulsamed parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Yıldırım xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Zeki xx (Murat dk. 37 x), Semih xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Acquah xxx, Cueva xx (Ndayishimiye dk. 37 x), Kubilay xxx, Adem xx, Lukoki xx, Tetteh xx

Yedekler: Herrera, Zuqui, Mustafa, Ahmed, Erkan, Olcay, Jetmir, Umut

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Denizlispor: Pantilimon x, Oğuz x, Subotic x, Leismann x, Bakalorz x, Lopes x, Recep x, Aissati x, Sagal x, Mesanovic x, Rodallega x

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Varela, Mattheiu Dossevi, Radoslaw Murawski, Alihan, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Kubilay (dk. 7), Acquah (dk. 17) (Y. Malatyaspor)

Sarı kart: Leismann (Denizlispor)

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