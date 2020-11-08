Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (maç sonucu)

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Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, Denizlispor’u konuk etti. Yeni Malatyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 20 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakika Denizlispor’da Aissati’nin, Yeni Malatyaspor ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Abdulsamed’in hamlesi ile ceza alanı içinde kaldı. Topu takip eden Rodallega’nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada baskısını artıran Denizlispor’da ceza sahası içinde topla buluşan Subotic’in şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

78. dakikada Yeni Malatyaspor’da Ndayishimiye orta sahadan kaptığı topu ceza alanı dışına kadar getirdi. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut direğin yanından auta gitti.

88. dakikada Denizlispor’da ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Murawski’nin sert şutu defansın müdahalesiyle uzaklaştı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Yıldırım xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Zeki xx (Murat dk. 37 xx), Semih xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Acquah xxx, Cueva xx (Ndayishimiye dk. 37 xx), Kubilay xxx (Ahmed dk. 85 ?), Adem xx (Olcay dk. 64 xx), Lukoki xx (Jetmir dk. 64 xx), Tetteh xx

Yedekler: Herrera, Zuqui, Mustafa, Ahmed, Erkan, Umut

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Denizlispor: Pantilimon x, Oğuz x (Murawski dk. 58 x) , Subotic x, Leismann x, Bakalorz x, Lopes x, Recep x (Özer dk. 65 x), Aissati x (Varela dk. 74 ?), Sagal x, Mesanovic x (Dossevi dk. 74 x), Rodallega x

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet, Alihan, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Kubilay (dk. 7), Acquah (dk. 17) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Lukoki, (Yeni Malatyaspor), Leismann, Murawski (Denizlispor)

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