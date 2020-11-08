Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: 2-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: 2-0

DHA

Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor: 2-0


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - 
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet Yıldırım
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Acquah, Cueva (Dk.37 Youssuf), Lukoki (Dk.65 Topalli), Hadebe, Tetteh, Semih, Hafes, Zeki (Dk.36 Murat), Kubilay (Dk.85 Ahmed), Adem (Dk.65 Olcay)
YUKATEL DENİZLİSPOR: FaneOliveira, Subotic, Dirk, Rodallega, Mesanoviç (Dk.74 Mattheiu), Recep (Dk.65 Özer), Oğuz (Dk.58 Radoslaw), Leismann, Nicolas, İsmail (Dk.74 Varela)
GOLLER: Dk.7 Kubilay, Dk.17 Acquah (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Lukoki (Yeni Malatyaspor) Leismann, Radoslaw (Denizlispor)
Süper Lig'in 8'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. 
2'nci dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazdan Karim Hafez ortasını yaptı. Savunma topu uzaklaştırdı.
5'inci dakikada kale ağzından Muris Mesanovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.
7'nci dakikada Lukoki'nin açtığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlara gönderdi: 1-0.
13'üncü dakikada Leismann, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.
17'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın çektiği şutta top ağlara gitti: 2-0.
18'inci dakikada Adem Büyük, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, topu kaleci Costel Pantilimon kurtardı.
21'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
36'ncı dakikada Marvin Bakalorz rakip yarı alanın ortalarında şutunu çekti, top dışarı çıktı.
45'inci dakikada Mesanovic tarafından çekilen şutta topu kaleci Abdulsamed kurtardı.
52'nci dakikada Ismail Aissati, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti, kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.
68'inci dakikada sol çaprazdan kaleyi gören Hades, şunutu çekti top auta çıktı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-08 15:37:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (maç ...
Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Denizlispor: 0 (İlk ...
Malatya’da 20 kişiye korona cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 20 kişiye korona cezası
Yeşilyurt 'ta çocuk trafik eğitim parkında 24 bin öğrenciye eğitim Çınar: “Dört yılda 24 bin öğrencimize trafik eğitimi verdik”
YEREL HABERLER Yeşilyurt 'ta çocuk trafik eğitim parkında 24 bin ...
Gazeteci Yalvaç defnedildi
YEREL HABERLER Gazeteci Yalvaç defnedildi
Tüfenkci’den Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'a destek AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci: "İnşallah bu yerinde müdahale ile dövizin yükselişine dur denilerek son noktayı da bekliyoruz"
YEREL HABERLER Tüfenkci’den Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci ...
Köpeğe avucuyla su verdi
YEREL HABERLER Köpeğe avucuyla su verdi
Gazeteci Şenol Yalvaç vefat etti
YEREL HABERLER Gazeteci Şenol Yalvaç vefat etti
Tüfenkci'den küçük esnafa müjde
YEREL HABERLER Tüfenkci'den küçük esnafa müjde
Hekimhan Işıklı Mahallesi’nin 20 yıllık asfalt özlemi giderildi
YEREL HABERLER Hekimhan Işıklı Mahallesi’nin 20 yıllık asfalt özlemi ...
Malatya Büyükşehir, TSE ISO 9001 yönetim sisteminden başarıyla geçti Gürkan: “Hizmet üretirken kaliteyi de yükseltiyoruz”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir, TSE ISO 9001 yönetim sisteminden ...
Malatya eski belediye başkanı Semercioğlu koronadan öldü
YEREL HABERLER Malatya eski belediye başkanı Semercioğlu koronadan ...
Malatya depremini yaşayan çocuklar İzmir’deki akranlarına mektup yazdı Çınar: “Birlikte olunca sarılıyor yaralar”
YEREL HABERLER Malatya depremini yaşayan çocuklar İzmir’deki ...
Malatyalılar korona virüse meydan okuyor
YEREL HABERLER Malatyalılar korona virüse meydan okuyor
İnönü Üniversitesinde yeni atamalar
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesinde yeni atamalar
Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü
YEREL HABERLER Akçadağ'dan İzmir'e gönül köprüsü
Kışın habercisi kestane hem el hem cep yakıyor Kestane fiyatları eti solladı
YEREL HABERLER Kışın habercisi kestane hem el hem cep ...
Battalgazi Belediyesi’nden vergi uyarısı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden vergi uyarısı
FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi yakalandı
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş birliği anlaşması
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi ile Yeni Malatyaspor arasında iş ...
Malatya’da korona denetimi
YEREL HABERLER Malatya’da korona denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X