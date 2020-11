Battalgazi'nin çehresi değişti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’de her alanda gerçekleştirdikleri projelerle birlikte ilçeyi yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını ifade ederek “Gönül belediyeciliğini en etkin ve verimli şekilde ilçemizde icra ediyoruz” dedi.

Özel bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 31 Mart’tan sonra görevi devralır almaz, tüm projeleri etkin ve vizyoner bir şekilde hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarını ve çalışmalarını hizmet aşkıyla sürdürdüklerini belirtti. Battalgazi ilçesindeki imardan probleminden yol yapım çalışmalarına, Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümden villa kent projesine, Malatya’nın katma değer katacak Yıldıztepe Rekreasyon Projesinden Covid19 pandemi sürecinde yürütülen aktif çalışmalarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.



“Pandemi ile ciddi mücadele verdik”

Covid19 sürecinde Battalgazi Belediyesi olarak ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirten Güder,şunları söyledi: “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; alacağımız tedbirler covid19 virüsünden güçlü değildir. Covid19 döneminde Battalgazi Belediyesi olarak etkin bir çalışma yürüttük. Malumunuz Ocak ayında bir deprem yaşadık. Depremin yaralarını sardığımız dönemde çıkan bu virüs diğer belediyelere göre yükümüzü kat kat arttırdı. O süreçte Battalgazi Belediyesi olarak günlük 15 veya 20 bin maske dağıtıyorduk. İlçede düzenli periyotlarda dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdik. Dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmediğimiz taksi durakları, alışveriş merkezleri, pazarlar, esnaflar, okul, kamu kurumu, camiler, sokaklar, parklar kalmadı. O süreçte ilçede herhangi bir vatandaşımızdan olumsuz bir yorum almadık. O zaman diliminde ciddi bir çalışma yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza gıda yardımları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyacını bu süreçte karşıladık. Gönül belediyeciliğini en etkin ve verimli şekilde ilçemizde icra ediyoruz.”



“İmar’ı bitirme noktasına getirdik”

Daha yaşanabilir bir Battalgazi inşa etmek için imar sorununa neşter vurduklarını aktaran Başkan Güder, “Göreve geldiğimiz gün ilgili birimimize ilk talimatımız ilçenin imar sorununu çözmek oldu. İmar uzun soluklu bir süreç. Battalgazi’nin imar sorununun çözümüne acil ihtiyacı vardı. Seçim öncesi de aldığım en büyük konu başlığı imar sorunuydu. Battalgazi’yi dar makastan kurtarmamız ve şehri açmamız gerekiyor. Alt merkezler kazandırmamız gerektiği kanaatine vardık. Yaptığımız istişareler sonucu imar çalışmamızın büyük bölümünü tamamladık. Yaşadığımız depremin ardından iki tane alt merkez oluşturmaya çalıştık. Biri bin 557 konut yapılan Orduzu bölgesi diğer ise 500 civarında konut yapılan Eskimalatya bölgesidir. Beydağı ile çevre yolu arasına sıkışmış bir ilçemizde herhangi bir yatırım alanı bulunmuyor. Şükürler olsun imarı bitirme noktasına getirdik” şeklinde konuştu.



“Şehit Fevzi’deki kentsel dönüşüm Malatya’nın vizyon projesidir”

Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Güder, “Şehit Fevzi Mahallesi’nde çarpık bir yerleşke söz konusu. Yaşadığımız depremde de gördük ki oradaki binalar depreme de dayanıklı değil. Önceden gerekli olan kentsel dönüşüm çalışması deprem sonrası bu gerekliliği daha da gün yüzüne çıkardı. Yapmış olduğumuz çalışmaların sonunda oradaki insanları mağdur etmeden bir kentsel dönüşüm çalışması yapılması gerekliydi. Sürekli bunun mücadelesini verdik. Fakat o süreçte bazı insanlar o mahalle halkını yalan iddialarla bize karşı kışkırttılar. Değer tespitlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Bu bilge akışını sağlıklı olarak oradaki insanlara aktarmaya çalıştık. Vatandaşımızın lehine çalışmaların tekrar tekrar yapılmasını istedik. Şehit Fevzi Mahallemizin değer tespitleri yapıldı.

Şuan değerler ortaya çıktığında biz vatandaşın karşısına çıktığımızda, vatandaşımızın lehine çıkan değerlerle karşılaştılar. Vatandaşlar satabileceği fiyatın üstüne değerler çıktı. Depreme dayanıksız bu mahallemizde kentsel dönüşüm ile birlikte depreme dayanıklı evlerimiz orada mevcut olacak. Oraya sosyal donatı alanları kazandıracağız. Vatandaşımızın her daim yanında olacağız. Attığımız tüm adımlar vatandaşımızın lehine olan adımlar. Orada yaşayan insanlarımızın ekonomik seviyeleri düşük. Biz bunların farkındayız. Şehit Fevzi Mahallemiz’de yapılacak kentsel dönüşüm diğer mahallelerimize model olacak bir dönüşüm olacak. Gelir gider adaletsizliğini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bence Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışması Malatya’nın vizyon projesidir” ifadelerini kullandı.



“Tüm kesimden insanların ihtiyacını karşılayacağız”

Beydağı eteklerine yapmayı planladığı ‘Villa Kent’ projesi hakkında konuşan Güder, “Battalgazi Belediye Başkanı olarak insanların ihtiyaçlarına cevap vermek zorundasınız. Battalgazi’yi sadece Taştepe gözüyle göremezsiniz, sadece Şehit Fevzi olarak göremezsiniz, sadece Kernek gözüyle göremezsiniz. Şehre bakarken şehrin tüm birleşenleri göz önüne alıp öyle kararlar almak gerekir. Projeyi eleştiren arkadaşlara birkaç soru sormak istiyorum; ‘Neden Battalgazi bölgesinde yaşayan insanlar bir anda Yeşilyurt bölgesine göç ediyorlar?’ veya ‘Bina yaparken neden Yeşilyurt bölgesine koşarak gidiyorsunuz?’diye bir soru sormak istiyorum. Projeye karşı çıkanlar bir cevap versinler. Hazırlayacağımız yere buyursun gelsinler yapsınlar. Bizler şehri düşünürken, bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Dar gelirli insanlarımızı düşünmek zorundayız, şehrin tüccarını düşünmek zorundayız, şehrin zenginini de düşünmek zorundayız, şehrin öğretmenlerini de düşünmek zorundayız. Toplumun her kesimin ihtiyacını karşılamak zorundayız. Battalgazi’nin neden elitistleri olmasın. Diğer bölgelerde olduğu gibi. Battalgazi’de yaşam kalitesini arttıracağız. Sosyal konut talep edenler vatandaşlarımıza sosyal konut vereceğiz. Villa talep edenlere villa vereceğiz. Tüm kesimden insanların ihtiyacını karşılayacağız. Belediyeler artık kendi olanaklarını kendi sağlıyor. Villaları yapıp satış işlemlerini gerçekleştirdikten sonra oradan gelen gelirlerimizi, sosyal konutlara yatıracağız. Battalgazi’yi dar makastan kurtarıyoruz. Alt merkezler oluşturuyoruz. Bize gelen birçok talep var. Bu talepleri karşılamazsak o talepler başka bölgelerde karşılanıyor. Amacımız tüm dokuyu bir arada tutmaktır. Battalgazi’de her kesimden vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

