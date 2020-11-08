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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prosinecki: "Pozisyonlara girdik ama atamadık"

İHA

Prosinecki: "Pozisyonlara girdik ama atamadık"

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Yeni Malatyaspor karşısında kendi futbollarını gösterdiklerini ifade ederek "Pozisyonlara girdik ama atamadık" dedi.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Yeni Malatyaspor’u tebrik ederek, "Önemli bir maç kazandıklarını söyleyebiliriz. İyi mücadele verdiler. Akabinde aslında bizim istediğimiz gibi başladığımız bir maçtı. Kendi futbolumuzu gösterdiğimiz bir karşılaşmaydı. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Pozisyonları değerlendiremeyince sonrasında çok net bariz iki tane bireysel hata yaptık ve onlardan ceza yedik" ifadelerini kullandı.
Skorun 20’a gelmesinin ardından maçın istedikleri yöne giderken ters yöne döndüğünü kaydeden Prosinecki, "Bazen futbolda istediğiniz gibi olmayabilir. Böyle bir gün yaşadık. Aslında isteyen taraftık. Oyunu domine etmeye çalışan taraftık. İkinci yarıya baktığımızda rakip artık kapandı. Sonrasında böyle bir maçı geri almakta daha da çok zor oluyor" şeklinde konuştu.
Önlerinde milli maç arası olduğunu da anımsatan Prosinecki, şunları söyledi:
"İki haftalık bir süreç. Kendi yaptığımız bireysel hataların cezasını bu maçta çektik. Bu arada da 14 günlük bir çalışma sürecimiz var. Gereken bütün ne geliştirilmesi gerekiyorsa onları tamamlamamız gerekiyor. Ama ben kendi futbolcularıma hiçbir şey söyleyemem bu maçla alakalı çünkü gerçekten çok mücadele verdiler ve istediler. Bu mücadeleden dolayı da kendi futbolcularımı tebrik ediyorum. Her zaman her topta olmaya çalışan bir Denizli vardı. Futbolda maalesef bazen böyle şeyler oluyor."

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