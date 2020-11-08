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Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından

DHA

Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor maçının ardından


Prosinecki: Bireysel hataların cezasını çektik
Hamzaoğlu: Biz iyi konsantre oldukTaha AYHAN/MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 8'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
PROSİNECKİ: BİREYSEL HATALARIN CEZASINI ÇEKTİK
Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, aldıkları galibiyetten dolayı Yeni Malatyaspor'u tebrik etti. Prosinecki, "Önemli bir maç kazandıklarını söyleyebiliriz, iyi bir mücadele verdiler. Bizim aslında istediğimiz gibi bir maçtı. Futbolumuzu göstereceğimiz bir maçtı. Pozisyonlara girdik. O pozisyonları atamadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. O pozisyonları atamayınca sonrasında çok net bariz bireysel hatalar yaptık ve onlardan ceza yedik. Maç tabii bir anda 2-0 olunca tam istediğin yöne giderken ters yöne döndü. Bazen futbolda istediğiniz gibi olmayabilir. Böyle bir gün yaşadık. Aslında isteyen taraftık, oyunu domine etmek isteyen taraftık. İkinci yarıya baktığınızda; rakip artık kapandı, mücadeleyi döktü oyuna. Sonrasında da böylesi bir maçı almakta tabii zorlanıyorsun. Şimdi bir milli takım aramız var. İki haftalık bir süreç. Kendi bireysel yaptığımız hataların cezasını çektik bu maçta. Bu arada da tekrardan 14 günlük bir çalışma sürecimiz var. Ne geliştirmemiz gerekiyorsa, ne çalışmamız gerekiyorsa onları tamamlamamız gerekiyor bu 2 haftalık süreçte ama ben kendi futbolcularıma hiçbir şey söylemem bu maçla alakalı. Çünkü gerçekten çok mücadele verdiler ve istediler. Bunun akabinde de bu mücadeleyi veren futbolcularımı tebrik ederim. Çünkü her zaman, her topta olmaya çalışan bir Denizli vardı ama böyle oldu. Maalesef futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor" dedi.
HAMZAOĞLU: BİZ İYİ KONSANTRE OLDUK
Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise geçen hafta Beşiktaş'a yenildiklerini hatırlattı, bu hafta da önemli bir karşılaşma oynadıklarını kaydetti. Hamzaoğlu, "Önümüzdeki hafta bay olacağız, milli maç arası da var. Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Ondan dolayı bugünkü galibiyet, puanlar bizim için çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi mücadele ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet oyun belki çok iyi değil ama zaman zaman güzel şeyler ortaya koyduk. Fakat bugün kazanmak için ortaya koyulan mücadele benim için çok daha değerliydi. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Denizlispor'u da tebrik diyorum, onlar da iyi bir takım, iyi oynadılar, mücadele ettiler ama biz iyi konsantre olduk, onlara fırsat vermedik ve onların hatalarını değerlendirdik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Robert Prosinecki'nin açıklaması
Hamza Hamzaoğlu'nun açıklaması
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-08 16:39:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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