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Yeşilyurt'ta bin 444 adet fidan desteği Çınar: “Gelecek nesillere bırakılacak en değerli hazine: yeşil bir çevredir”

İHA

Yeşilyurt'ta bin 444 adet fidan desteği Çınar: “Gelecek nesillere bırakılacak en değerli hazine: yeşil bir çevredir”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aynı anda 81 kentte saat 11:11’de düzenlenen ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliklerine bin 444 adet fidan dikimiyle destek verdi.
Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen etkinliklerde toplamda 83 milyon fidanın toprakla buluşturulacak olmasının sağlıklı ve güzel bir gelecek için atılan en güzel adım olduğunu söyledi.
"Geleceğe nefes projesine bin 44 fidan ile destek
Geleceğe Nefes projesine bin 444 ağaç dikimiyle destek verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı bir dünya ve yeşil bir çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en değerli hazine olduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle şu anda ülkemizin 81 kentinde toplam 83 milyon fidanın toprakla buluşması, yeşil ve sağlıklı bir dünya için önemli bir adımdır. Geçtiğimiz yıl ki etkinliklerde toplam 1.111 adet fidanı toprakla buluşturup, ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ projesine destek vermiştik. Bu yıl ise Beylerderesi Şehir Parkımızın ikinci etabında yapımı süren Millet Bahçemizin bulunduğu alanda düzenlediğimiz etkinlikte toplam 1.444 adet fidanı, saat 11:11’de toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hiç şüphesiz gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras, yeşilin bol olduğu, sağlıklı ve temiz bir dünyadır. Ormanlarımızı korumak ve yeşil alanlara sahip çıkıp artırmak en önemli vatandaşlık görevimizdir. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’a yakışan, ilçemizin ismine layık bir etkinlikte kentimizi ve ilçemizi daha fazla yeşillendirmek ve yeşil alan sayısını artırmak adına çok yoğun çaba sarf ediyoruz. 2014 yılından bugüne kadar 19 bin 085 adet ağaç dikimi yapıp, 277 bin 437 adette gül ve çalı fidelerini toprakla buluşturarak bu alanda büyük bir mesafe kat ettik. İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan kapasitesini arttırmak için bugüne kadar 206 adet parkı hizmete sunup 837 bin metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdık. İlçemizin tüm yerleşim alanlarını yeşillendirmek amacıyla altı yıllık süreçte 1.500.000 adet mevsimlik çiçek dikimi yaparak, parklarımızı, refüjlerimizi, oyun alanlarımızı ve parklarımızı güzelleştirip hemşerilerimizin sağlıklı, temiz ve düzenli bir ilçede yaşamasına imkan tanıdık. Fidan dikme etkinliğimizi Beylerderesi Şehir Parkımızda yapımı süren Millet Bahçemizde gerçekleştirmekten ayrıca mutlu oluyoruz. Beylerderesi Göletimiz, Turgut Özal Üniversitesi Kampüsümüz, Şehir Parkımız ve Millet Bahçemiz ile burası daha fazla değerlenmekte ve yeni bir yaşam alanı olmaktadır. Bizlerde yeşillendirme, aydınlatma, sosyal donatılar, park alanları, kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla donattığımız Millet Bahçemiz ile buranın daha değerli ve özel hale gelmesini sağlayacağız. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte burada çok güzel, keyifli vakit geçirebilecekler. Beylerderesi sosyal tesislerimiz ile şehir parkımız arasındaki alana çok güzel oyun parkı kuracağız. Beylerderesi, bu ve benzeri yatırımlarla daha prestijli ve daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Toprakla buluşturduğumuz fidanlarımızda bu bölgemizin cazibesini artıracak, yaşam kalitesini yükseltecektir. Ülkemizdeki yeşil alanların sayısını artırmak, oksijeni bol ortamlar oluşturmak ve ağaç sayısını artırmak adına ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ gibi özel bir projeyi başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüklerimize, şu anda 81 kentte fidanları toprakla buluşturan tüm doğaseverlere, Beylerderesi Şehir Parkımızın bulunduğu bölgedeki etkinliklerimize katılarak yeşile ve doğaya sahip çıkan tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunarım” dedi.

“Dikilen fidanlar, yeşil ve sağlıklı bir geleceğin habercisidir”
‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ nedeniyle toprakların fidanlarla buluşmasının sağlıklı ve güzel bir gelecek adına önemli olduğunu ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “ Belediyemizin değerli yatırımlarından olan Beylerderesi Şehir Parkımız ve Millet Bahçemiz, bölgenin en güzel ve en büyük yaşam alanlarından bir tanesidir. Teknik alt tapısı, aydınlatmalar ve çevre düzenlemenin büyük bir kısmı tamamlandı, bugün ki fidan dikimiyle de yeşillendirme alanlarımıza yeni bir katkı sunmuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’n himayesinde şu anda ülkemizin 81 kentinde gerçekleşen ‘Bugün Fidan, Yarın Nefes’ projesine de geçen yıl olduğu gibi yine desteklerimizi sunacağız” diye konuştu.

“Fidan dikimlerinin Beylerderesinde yapılması isabetli olmuş”
Yeşilyurt’ta yeşillendirme hizmetlerinin artarak devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç de, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşile olan sevdasının bir tecellisi neticesinde Türkiye’nin 81 kentinde olduğu gibi bugün bizde burada Yeşilyurt’umuzun yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması noktasında bu güzel mekanda bir araya gelmekten onur duymaktayız. Burası konumu itibariyle çok güzel ve özel bir alandır. Beylerderesi Göleti ve çevresinde Yeşilyurt Belediyesince gerçekleşen parklar ve yeşillendirme çalışmalarıyla Bolu Abant görüntüsüne kavuşabilecek bir potansiyele sahiptir. Yeşillendirme çalışması için buranın tercih edilmesi anlamlı ve isabetli olmuştur. Yeşilyurt, adına yakışır şekilde yeşillendirilip daha yaşanabilir bir hüviyete kavuşacaktır. Belediye Başkanımızın şahsında emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Çınar, merhum Kemal Sunal adına 11 adet fidan dikti
Konuşmalardan sonra hazırlanan fidanlar etkinliğe katılanlar tarafından toprakla buluşturulurken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğum günü 10 Kasım olmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısından dolayı doğum gününü 11 Kasım’da kutlayan Malatyalı olan merhum Kemal Sunal’ın 76’ncı doğum günü anısına 11 adet fidan dikti.
Çınar’ın ev sahipliği yaptığı ağaç dikme törenine; Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

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