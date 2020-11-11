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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da fidan dikimi

İHA

Malatya’da fidan dikimi

‘Milli Ağaçlandırma Günü’ nedeniyle Malatya merkez ve ilçelerinde de binlerce fidan toprakla buluşturuldu.
Malatya’nın Battalgazi ilçesi Çamurlu mevkiinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes!” mottosuyla gerçekleştirilen fidan dikme törenine, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Üye Gençleri, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çok sayıda okuldan ve üniversitelerden öğretmen, öğrenciler ile kentte faaliyet gösteren sivil toplu kuruluşlarının yönetici ve üyeleri katıldı.
Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuşmalarının ardından Vali Aydın Baruş, ağaç ve yeşilliğin önemini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Vali Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Arslan Belediye Başkanı Gürkan, kent protokolü ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Hekimhan’da bin fidan toprakla buluştu
Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Kafla mevkiinde saat 11.11’de fidan dikimi başladı.
Fidan dikiminde konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11’de 83 milyon fidan toprakla buluşacak. Ülkemizin orman varlığı 22 milyon 600 bin hektar inşallah bugün memleketimizin her alanında dikeceğimiz fidanlarla orman varlığımız artacak. Daha da yeşil ormanlarımız daha da süslü akciğerimiz olan ormanlarımız daha da gelişmiş olacak. Bugün Hekimhan ilçemizde toplam bin fidan toprakla buluşacak bu takriben 30 dönüm bir alan yapıyor. Memleketimizin, ilçemizin ve Malatya’mızın orman varlığına bugün gayretlerimizle, alın terimizle, emeğimizle gönlümüzden damlayan tohumları toprağa nakış edeceğiz” dedi.
Programa, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Hekimhan Orman İşletme Şefi Erol Ay, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir’de fidan dikimi
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de fidan dikim töreni sanayi sitesi bahçesinde yapıldı. Sanayi sitesi bahçesine yaklaşık 500 ağaç dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikme programına, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Orman İşletme Şefi Ramazan Ateş, daire amir ve müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Orman İşletme Şefi Ramazan Ateş, sanayi sitesince bin adet, milli eğitim müdürlüğünce bin 400 adet, Belediye tarafından bin adet selvi, sedir, karaçam ve çınar fidanı dikilmek üzere dağıtımı yapıldığını söyledi.

Arguvan’da fidan dikimi
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kabul edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen Malatya’nın Arguvan ilçesinde de fidan dikim kampanyası çerçevesinde Aşağu Surmenlı Mahallesi Karagedik mevkide ilçe genelinde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilçe Jandarma ilçe emniyet yetkilileri, daire müdürleri, ilçe mahalle muhtarları, vatandaşlar, öğrenciler sivil toplum kuruluşları temsilcileri fidan dikim etkinliğine katıldılar.
İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, yaptığı konuşmada, fidan ve yeşilliğin önemine temas etti.
Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, belediye olarak yeşilliğe önem verdiklerini vurguladı.

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