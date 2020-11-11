Eski başkandan Yeni Malatyaspor’a ziyaret

Yeni Malatyaspor’un eski başkanlarından olan Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Eski kulübünü ziyaret ederek yeni sezonda takıma başarılar diledi.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Katipoğlu beraberinde kardeşi de olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu ile birlikte Yeni Malatyaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Burada Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ile görüşen Katipoğlu, bu yıl Süper Lig’de iyi bir takım oluşturan Yeni Malatyaspor’un başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden ziyaret ilişkin yapılan açıklamada ise, “Eski Kulüp Başkanımız, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Malatya Büyükşehirj Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu kulübümüzü ziyaret etti” ifadelerine yer verildi.

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