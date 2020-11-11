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‘Türkan hanımın konağı’ dizisinde Yeşilyurt kiraz yaprağı sarma köftesi tanıtılacak

İHA

‘Türkan hanımın konağı’ dizisinde Yeşilyurt kiraz yaprağı sarma köftesi tanıtılacak

Malatyalı bir ailenin hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Türkan Hanımın Konağı’ dizisinin yeni bölümünde coğrafi işaret tescilli Malatya’nın Yeşilyurt Dalbastı kirazının yapraklarından yapılan Kiraz Yaprağı Sarma Köftesinin tanıtımı yapılacak.
TRT 1 Televizyonun sevilen dizilerinden ‘Türkan Hanımın Konağı’ setini ziyaret ederek, yapımcı, yönetmen ve oyuncularla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yöresel lezzetlerin tanıtımının yapıldığı programda, Kiraz Yaprağı Sarma Köftesinin tanıtımının yapılması içinde talebini iletmişti. izi yapımcılarının sunulan talebe olumlu yanıt vermesiyle birlikte 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 09:00’da TRT1’de yayınlanacak olan Türkan Hanımın Konağı dizisindeki yemek tarifleri bölümünde, Kiraz Yaprağı Sarma Köftesinin malzemeleri, yapılışı, hazırlanışı ve sunumu hakkında izleyicilere detaylı bilgiler paylaşılacak.

“Aile kültürümüzün yaşatılması adına çok değerli sanatsal bir yapıt”
Dizide emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gelenek ve göreneklere uygun bir hayat tarzı yaşayan Malatya’lı bir ailenin hikâyesinin anlatıldığı dizinin, aile kültürünün yaşaması ve yaşatılması adına önemli bir yapıt olduğunu vurguladı. Farklı zenginlikleri içerisine alan Anadolu medeniyetinin temelinde aile kültürü olduğunu ifade eden Çınar, Yapımcılığını Mecit Beştepe’nin yaptığı, Ayşen İnci, Mürşit Ağa Bağ, Arzu Yanardağ ve Buket Dereoğlu gibi deneyimli sanatçıların rol aldıkları dizinin, aile bağlarının daha da güçlenmesine adına önemli bir sanatsal etkinlik olduğunu söyledi.
Dizinin yapımcı, yönetmen, oyuncu ve set ekibinin sanatsal anlamda güzel bir iş çıkardığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzda hayata geçireceğimiz bazı projelerimizin hem ön görüşmelerini yapmak hem de bazı ziyaretlerde bulunmak amacıyla gittiğimiz İstanbul’da TRT1’de yayımlandığı günden beri çok yoğun ilgi gören, Malatya’lı bir ailenin hayatından kesitlerin yer aldığı Türkan Hanımın Konağı isimli dizinin setini ziyaret ettik. Geleneklerimizin ve göreneklerimizin toplumda yaşatılması, aile kültürünün ne kadar önemli olduğunu anlatmayı hedefleyen ayrıca Malatya’lı bir ailenin canlandırıldığı böylesine güzel bir yapıtın hayata geçmesinde emeği geçen başta TRT Yönetim Kurulu olmak üzere yapımcı, yönetmen, rol alan değerli sanatçılarımız ve set ekibinde görevli tüm çalışanlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Dizide Malatya’lı bir ailenin olması, kentimizin tarihi, medeniyeti ve aile kültürünün anlatılması bizleri ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Dizi yapımcılarıyla yaptığımız görüşme sırasında, yayın içerisinde yöresel lezzetlerin tanıtımın yapıldığı bölümlerde Yeşilyurt’umuzun dünyaca ünlü Kiraz Yaprağı Sarma Köftesinin tanıtımının yapılması içinde talepte bulunmuştuk. Dizi yapımcıları ise bu teklifimizi geri çevirmeyerek kabul ettiler.12 Kasım Perşembe günü saat 09:00’da TRT1’de yayımlanacak olan bu güzel ve faydalı dizide, coğrafi işaret tescilli Yeşilyurt Dalbastı kirazımızın yapraklarından yapılan Kiraz Yaprağı Sarma Köftemizin hem malzemeleri hem de yapılışı ve sunumu anlatılacaktır. Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan bu yayının gerçekleşmesinde katkılarını bizlerden esirgemeyen TRT Yönetim Kurulu başta olmak üzere Türkan Hanımın Konağı dizisinin yapımcı, yönetmen ve oyuncularına şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin ve ilçemizin tüm zenginliklerini, örf, adet, gelenek ve göreneklerinin yanı sıra yöresel lezzetleri ve tarihsel kimliğini ön plana çıkarmak adına bu tür dikkat çekici hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

“Toplumsal değerlerin yaşatılmasında sanatsal etkinliklerin katkısı büyüktür”
Toplumsal değerlerin muhafaza edilmesi ve korunmasında sinema, dizi ve tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin farklı bir önemi olduğuna dikkat çeken Çınar, “ Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında aile bağlarımızı daha da sağlamlaştırmamız gereken hassas bir süreçten geçmekteyiz. Çünkü toplum olarak bizi ayakta tutan yegâne güçlerin başında aile kavramı gelmektedir. Büyüklere saygı ve hürmet, küçüklere sevgi, hoşgörü, paylaşım gibi olguları yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bununla birlikte yöresel lezzetlerimizin daha fazla sofralarımızda yer alması adına dizilerde bu yöndeki mesajlar önem taşımaktadır. Çocuklarımızın zihin dünyasına bu olguları tam manasıyla yerleştirmeliyiz. Aile kültürümüzün daha da sağlamlaşması için Malatya’lı bir aileyi anlatan Türkan Hanımın Konağı gibi değerli yapıtların artmasını temenni ediyorum. Bizler aile kavramını ne kadar güçlü hale getirirsek toplumsal birçok sorunu rahatlıkla çözüme kavuşturabiliriz. Ailesinde mutlu ve huzurlu olan bir insanın çevresine ve yaşadığı dünyaya faydası olur, yardımlaşmayı öğrenir, dayanışmayı bilir, bunlar bizi biz yapan değerlerdir. İşte bu tür önemli değerlerimizin öğretildiği veya aktarıldığı sinema, dizi ve tiyatro gibi sanatsal yapıtların fazlalaşmasını ümit ediyorum. Özellikle de toplumsal kültürümüzü yaşatmak adına gerek aile filmleri gerekse de tarihsel filmlere ağırlık vererek bu alanda başarılı çalışmaların altına imza atan, milletimizin güven kaynağı olan TRT’ye faydalı programlarından dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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