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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir Meclisi Kasım ayı toplantılarına başladı

İHA

Malatya Büyükşehir Meclisi Kasım ayı toplantılarına başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.
Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu yıl 82. seneyi devriyesini hep birlikte idrak ettik. Kurtuluş savaşında ve daha sonraki süreçte bu vatan toprağı için şehit olmuş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Cumhuriyetimizin de ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum. 30 Ekimde İzmir depremini yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Belediyeciler olarak buradan çıkaracağımız çok dersler var. Özellikle çok katlı binalar, güçsüz binalar, zemini sağlam olmayan binalar ile genel kontrollerin sağlam yapılmaması bu gibi sonuçlar doğurmaktadır. Belediyeler her türlü yetkiye haizdir. Uygun olmayan her şeye belediyeler müdahale edebilir. Yasaya uygun olmayan hiçbir şey uygun değildir. İlçelerimizde ve şehrimizde deprem toplanma alanları oluşturulması noktasında azami hassasiyeti göstermeliyiz. Belediye Başkanları olarak binalar inşa edilirken zemin etütlerine ve jeolojik etütlere çok dikkat edilmelidir” dedi. İmar Barışının da yanlış algılandığını belirten Başkan Gürkan, “İmar standartlarına uygun bir şekilde yapılan yapıların imar barışından faydalanması gerekir. Bizdeki algı ise, o yasanın hafzına uygun bir algılama değil. Kim ne yaptıysa yasadan faydalansın, geçsin. İmar barışını da doğru algılamamız gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken bazı gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edilirken bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi. Büyükşehir Belediye Meclis Toplasının ardından MASKİ Genel Kurul Toplantısı yapıldı. MASKİ Genel Kurul Toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında toplandı. Toplantıda MASKİ yatırım programları ile alakalı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Malatya Belediyeler Birliği toplantısı ise Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Başkanlığında Gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) toplantısı ise Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk Başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem maddeleri ile 2021 Mali Yılı Geçici bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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