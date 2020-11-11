Malatya’da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Malatya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar birbiri üzerine çıktı.

Kaza, MalatyaElazığ karayolu Küçük Sanayi Sitesi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir aracın aynı yöne ilerleyen bir başka araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazayı fark etmeyen 4 araç sürücüsü de kazaya karıştı. 6 aracın birbirine girdiği kazada araçlardan biri diğer araçların üzerine çıkarak durabildi.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, bölgede trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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