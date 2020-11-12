Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

İHA

Sebze ve meyve tezgâhlarında mevsim nedeniyle sezon ürünleri yer alırken, yaz ürünleri olan ürünlerde fiyatlar tırmanışa geçmiş durumda. Yerli sebze hasadının sona ermesiyle Malatya Sebze ve Meyve Pazarında sebze fiyatları cep yakıyor. Domatesin ve Biberin kilosu 5 TL civarında. Tarladan seraya geçiş nedeniyle de sebze fiyatları yükseldi.

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

Sebze ve meyve tezgâhlarında mevsim nedeniyle sezon ürünleri yer alırken, yaz ürünleri olan ürünlerde fiyatlar tırmanışa geçmiş durumda. Yerli sebze hasadının sona ermesiyle Malatya Sebze ve Meyve Pazarında sebze fiyatları cep yakıyor. Domatesin ve Biberin kilosu 5 TL civarında. Tarladan seraya geçiş nedeniyle de sebze fiyatları yükseldi.
Malatya Sebze ve Meyve Pazarında Esnaf Murat Zincirkıran, yerli sebzelerin bitmesiyle sebze ve meyve pazarında sebze fiyatlarının yükseldiğini belirterek, “Yerli sebzeler bitince il dışından gelenler de haliyle fiyatı yüksek. Domatesin kilosu şu anda 4.5 TL, biberin kilosu ise 5 TL civarında” ifadelerini kullandı. Zincirkıran, Domates fiyatının yükselmesinin bir sebebinin de, Antalya’da üretimin sıkıntı olması nedeniyle fiyatın yükseldiğini dile getirdi.

“Kış mevsimine girildi fiyatlar yükseldi”
Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız ise mevsim geçişinden dolayı sebze fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayıp “ Tarladan seraya geçiş var. Malatya yerli sebze hasat dönemi bitince, sera ürün fiyatı da yeksek. Seraya geçiş olduğu için ürün azalıyor ve fiyat yükseliyor. Piyasaların durumu göz önünde bulundurulduğu zaman fiyatlar normal domatesin kilosu 4,5 TL biber 5TL salatalık 3 TL geçen haftaki yağıştan dolayı ürün bulmakta zorlanıyoruz. Sebze ve yeşillik fiyatları yüksek. Bu haftada fiyatların normale dönmesini bekliyoruz “ ifadelerini kullandı.
Başkan Yıldız, pandemi den dolayı da insanların alım gücünün azaldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Miniklerden AFAD görevlilerine çiçekli teşekkür
YEREL HABERLER Miniklerden AFAD görevlilerine çiçekli teşekkür
Yeşilyurt'ta kırsal bölgelerin yol ağı genişliyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "171 km sathi kaplama yaparak, büyük bir başarının altına imza attık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta kırsal bölgelerin yol ağı ...
Obezite pandemiye dönüştü MTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat: "Aslında obezite yıllardır süren bir pandemi yaşıyor"
YEREL HABERLER Obezite pandemiye dönüştü MTÜ Tıp Fakültesi Genel ...
Polis koronalı takibinde
YEREL HABERLER Polis koronalı takibinde
Tescilli kiraz kaprağı sarmasının tanıtımı memnun etti
YEREL HABERLER Tescilli kiraz kaprağı sarmasının tanıtımı memnun ...
Güder’den kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Güder’den kan bağışı kampanyasına destek
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini av tüfeğiyle öldürdü
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini av tüfeğiyle ...
Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
YEREL HABERLER Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Malatya'da kadın cinayeti 70 yaşındaki erkek şahıs 73 yaşındaki eşini öldürdü
YEREL HABERLER Malatya'da kadın cinayeti 70 yaşındaki erkek şahıs 73 ...
Malatya'da açık alanlarda sigara içme yasağı
YEREL HABERLER Malatya'da açık alanlarda sigara içme yasağı
Malatya'da açık alanlarda sigara içme yasağı
YEREL HABERLER Malatya'da açık alanlarda sigara içme yasağı
Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki ayrı trafik kazası: 3 yaralı
Malatya’da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Malatya’da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
Gürkan’dan yeşillik vurgusu
YEREL HABERLER Gürkan’dan yeşillik vurgusu
Malatya Büyükşehir Meclisi Kasım ayı toplantılarına başladı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Meclisi Kasım ayı toplantılarına ...
Taraftarlardan lösemili çocuklara moral
YEREL HABERLER Taraftarlardan lösemili çocuklara moral
‘Türkan hanımın konağı’ dizisinde Yeşilyurt kiraz yaprağı sarma köftesi tanıtılacak
YEREL HABERLER ‘Türkan hanımın konağı’ dizisinde Yeşilyurt kiraz ...
Eski başkandan Yeni Malatyaspor’a ziyaret
YEREL HABERLER Eski başkandan Yeni Malatyaspor’a ziyaret
Malatya’da fidan dikimi
YEREL HABERLER Malatya’da fidan dikimi
Turmuş, Genç ASKON Malatya il başkanlığına atandı
YEREL HABERLER Turmuş, Genç ASKON Malatya il başkanlığına atandı
Yeşilyurt'ta bin 444 adet fidan desteği Çınar: “Gelecek nesillere bırakılacak en değerli hazine: yeşil bir çevredir”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta bin 444 adet fidan desteği Çınar: ...
Yeni Hamle’ye "Okulum temiz’ belgesi
YEREL HABERLER Yeni Hamle’ye "Okulum temiz’ belgesi
112 personeline deprem eğitimi Çınar: “112 acil çağrı merkezinin planlı hizmetlerine, deprem eğitimi ile katkı sağladık”
YEREL HABERLER 112 personeline deprem eğitimi Çınar: “112 acil ...
Malatya polisinden bin fidan
YEREL HABERLER Malatya polisinden bin fidan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X