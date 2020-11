Güder’den kan bağışı kampanyasına destek

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve MemurSen Malatya İl Temsilciliği’nin başlattığı ‘Kan ver hayat kurtar’ etkinliğine destek ziyaretinde bulundu.

Yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılayı Malatya Şubesi ve MemurSen Malatya İl Temsilciliği’nin başlattığı "Kan ver hayat kurtar" çağrısına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de ‘İyilik kanımızda var’ diyerek destek verdi. Kan bağışına katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluğu arttırmak amacıyla başlatılan bir günlük kampanyaya katılan Başkan Güder, kan bağışının önemine vurgu yaparak, kan bağışının hayat kurtardığının altını çizdi. 50 ünite kan bağışının toplandığı etkinliğe destek veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve bazı Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.



“İhtiyaç halinde kampanyamız devam edecek”

MemurSen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, kan kampanyasına destek vermeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Memursen olarak ‘Kan ver hayat kurtar’ sloganıyla başlattığımız kampanyanın 2’nci etabını gerçekleştiriyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de kampanyaya katılarak destek verdi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bir günlük bir kampanya ve ihtiyaç duyulması durumunda sürekli olarak kampanyaya devam edeceğiz. Biz Memursen olarak Türkiye’nin tüm zorlu anlarında en önde yer alan sendikayız. Bu açıdan devletimiz ve milletimizin emrinde olarak kan stoklarının azaldığı andan itibaren bütün şehirlerde birbirimize meydan okuyarak bağışta adeta yarışa girdik” şeklinde konuştu.



“Bu tür kampanyaların her zaman destekçisiyiz”

Kan bağışının önemine değinen ve Battalgazi Belediyesi olarak bu tür kampanyaların her daim destekçileri olacaklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İyilik bizim kanımızda var. Biz iyilik yapmayı seven, sıkıntı anında birbiriyle bütünleşen, birbirinin ihtiyacını gideren bir milletiz. Malumunuz üzere Malatya’mızda Elazığ merkezli bir deprem meydana geldi ve o gün bu milletin neler yapabileceğini, sıkıntılı anlarda nasıl kaynaştığını hep beraber müşahede ettik. 30 Ekim’de de İzmir’de bir deprem yaşadık. O depremde de milletçe bir araya geldik. Kanımızda olan iyiliği diğer kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla paylaşmak için birbirimizle yarıştık. Memursen, gerek ülkemizde gerek dünya genelinde toplumun bir ihtiyacı olduğunda her zaman bu ihtiyaca cevap verebilme adına çalışma yapan bir kuruluş. Kızılay bizim için çok önemli. Biz çocukluğumuzda öğrendiğimiz ilk sivil toplum örgütlerinin başında geliyordu. Ülkenin, milletin ve devletin başına bir şey geldiğinde hemen Kızılay’ın vatandaşın yanında olarak ihtiyaçlarını giderebilen bir kuruluş olarak gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Dünya genelinde de bu çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizler de gerek yerel yönetimler olsun gerek sivil toplum örgütler olsun her zaman vatandaşımızın yanında durduk. Allah kolay eylesin. Biz de bu tür kampanyaların her zaman destekçisiyiz” dedi.

