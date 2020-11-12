Tescilli kiraz kaprağı sarmasının tanıtımı memnun etti

Malatya’lı bir ailenin hayatından kesitlerin yer aldığı TRT1’de ki Türkan Hanımın Konağı dizisinde, ‘Padişah Yemeği’ olarak bilinen Malatya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tescilli olan Kiraz Yaprağı Sarması tanıtıldı. Dizide, Kiraz Yaprağı Sarmasının Malatya’nın dillere destan bir lezzeti olduğuna vurgu yapıldı.

TRT1’in sevilen yapımlarından bir tanesi olup gelenek ve göreneklere uygun bir hayat tarzı yaşayan Malatyalı bir ailenin hikâyesinin anlatıldığı "Türkan Hanımın Konağı" dizisinin ‘Gökçe İle Anadolu Mutfağı’ bölümünde Kiraz Yaprağı Sarmasının tarifi ve yapılışı hakkında izleyicilere detaylı bilgiler paylaşıldı.



Malatya’nın yemekleri, kültürü ve gelenekleri

Toplumdaki aile bağlarının daha da güçlenmesi adına güzel ve etkileyici mesajların verildiği dizide, kiraz yaprağı başta olmak üzere doğal malzemelerden yapılan tescilli Kiraz Yaprağı Sarmasının Malatya’nın dillere destan bir lezzeti olduğu ifade edilirken, Malatya’nın örf, adet, gelenek ve göreneklerinin yanı sıra ile kültüründen de bahsedildi. Yayınlandığı günden beri yoğun ilgi gören "Türkan Hanımın Konağı" dizisinde Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımının yapılmasından memnun olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geleneksel aile hayatımızın yaşatılması ve daha da güçlenmesi adına çok güzel mesajların verildiği Türkan Hanımın Konağı dizisinin 12 Kasım’daki bölümünde Malatya ve Yeşilyurt’umuzun güzelliklerinin ön plana çıkartılması bizleri sevindirmiştir. Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip Anadolu medeniyetinin temelinde hiç şüphesiz; paylaşımı ve yardımlaşmayı ön plana koyan, saygı ve sevgi temelli aile, akrabalık ve komşuluk ilişkileri vardır. TRT1’de yayına girdiği ilk günden beri toplumsal değerlerin muhafaza edilmesi ve yaşatılması adına önemli mesajlar veren Türkan Hanımın Konağı dizisi ise bu anlamda önemli bir misyon üstlenmiştir. Anadolu kültürü ve medeniyetinin tüm zenginliklerini içerisine alan Malatya’mızda ise aile kavramı, çok değerli ve kutsaldır. Birlik, beraberlik, saygı, sevgi, hoşgörü ve paylaşım kültürünü yaşamın merkezine alan Malatya’lı bir ailenin gündelik hayatından kesitlerin yer aldığı Türkan Hanımın Konağı dizisinin yöresel yemeklerin tanıtımının yapıldığı bölümde; Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuzun ünlü yemeği Kiraz Yaprağı Sarmasının tanıtılması ise hepimizi sevindirmiştir. Osmanlı döneminde padişahların menülerinde de yer alan bu yemeğimiz, padişah yemeği olarak hafızalarda yer almaktadır. Coğrafi işaret tescil kiraz yaprağı ile yöremize özgü doğal malzemelerden yapılıp, hazırlanışı ve sunumu ile dünyanın hiçbir mutfağında yer almayan bu eşsiz lezzetimiz, dizi aracılığıyla daha geniş kesimlere ulaşmıştır. Dünya mutfağına girmeye hak kazanacak lezzete sahip bu ünlü yemeğimizden ‘Malatya’nın dillere destan bir lezzeti’ diye bahsedilmesi ise, bizleri ayrıca sevindirmiştir. Gerçekten bu lezzetimiz dillere destandır ve dünya mutfağında yer almayı kesinlikle hak ediyor. Aynı zamanda sağlığa faydalı olan bu yemeğimiz, hazımsızlık ve mide sorunu bulunan hastalarımız için de bir şifa kaynağıdır. Bizlerde hem kiraz yaprağı sarmamız hem de diğer yöresel lezzetlerimizin dünya mutfağına girmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Kadim Çırmıhtı’mızın eşsiz lezzetlerinden olan bu güzel yemeğimizi en güzel mekanlarda misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Restorasyon projelerimizle geleneksel hüviyetine yeniden kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda yer verdiğimiz lokantamızda hem kiraz yaprağı sarmamız hem de diğer yöresel lezzetlerimize yer veriyoruz. Kiraz Yaprağı Sarmamızın dünyanın dört bir tarafında tanınmasını sağlayacak güzel bir yapımının hayata geçmesinde desteklerini bizlerden esirgemeyen TRT Yönetim Kurulu başta olmak üzere Türkan Hanımın Konağı dizisinin yapımcı, yönetmen ve oyuncularına şahsım ve hemşerilerim adına gösterdikleri bu duyarlılıktan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

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