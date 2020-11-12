Polis koronalı takibinde

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Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid19) kurallarına uymayan 23 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından 24 saatte yapılan denetimlerde 23 kişiye ceza uygulandı. Covid19 temaslı olmasından dolayı karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 5 kişiye ceza kesildi. Ceza kesildikten sonra Covid19 temaslı vatandaşlar ikametlerine yönlendirildi.

Yapılan denetimlerde 18 şahsa maske takmamaktan ceza kesildi.

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