Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, kuyuya düşen 2 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyudan köpek seslerinin geldiğini duyanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. 3 metre derinliğe düşen 2 yavru köpek, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak kurtarıldı.

Yavru köpekler, hayvan barınağına bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-12 17:33:14



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