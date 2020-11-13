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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocalarından ayrı yaşayan 3 kadın 11 çocukla hayata tutunuyor

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kocalarından boşanma aşamasında olan ve aynı evde yaşayan biri hamile 3 kadın hiçbir gelirleri olmadan 11 çocuğa bakmaya çalışıyor. Depremden dolayı ağır hasarlı olan 2 katlı bir evde yaşama tutunmaya çalışan kadınlar yardım bekliyor.

Kocalarından ayrı yaşayan 3 kadın 11 çocukla hayata tutunuyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kocalarından boşanma aşamasında olan ve aynı evde yaşayan biri hamile 3 kadın hiçbir gelirleri olmadan 11 çocuğa bakmaya çalışıyor. Depremden dolayı ağır hasarlı olan 2 katlı bir evde yaşama tutunmaya çalışan kadınlar yardım bekliyor.
Battalgazi ilçesinde yaşayan ve kocalarından boşanmak üzere olan Canan Gezer, Cansu Gezer ve Aysun Kaya isimli kadınlar iddiaya göre, kendilerine sahip çıkan olmayınca çocuklarıyla beraber depremde ağır hasar gören 2 katlı bir evde yaşamaya başladı.
Herhangi bir gelirleri olmayan kadınlar evlerinin kirasını ödeyemiyor ve çocuklarının karnını doyuracak yemek bulmakta zorluk çekiyorlar.
On bir çocuğa bakmaya çalışan kadınlar yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.
Beş çocuk annesi Canan Gezer, "Biz bu evi tuttuktan sonra ağır hasarlı olduğunu öğrendik. Ev sahibi bizden saklamış bu durumu. Evde ne yakacak bir şey var ne yiyeceğimiz. Herhangi bir gelirimiz yok. Teyzemin kızı ve görümcem de kocalarından ayrılmak üzere onlarla beraber yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Evde yaşayan kadınlardan Cansu Gezer ise "Ailem bana kocamdan boşanmadığım ve çocuklarımı bırakmadığım müddetçe yanımıza gelme dedi. Ben de çocuklarımla birlikte teyzemin kızının yanına sığındım. Burada çocuklarımıza bakmaya çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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