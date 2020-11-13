Korona virüsten ölen eğitimcinin kardeşi yoğun bakımda

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Malatyalı eğitimci ve yayıncı Halit Çelik, yeni tip korona virüsten hayatını kaybetti. Çelik'in kardeşi Akif Çelik ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Eğitimciyayıncı Halit Çelik (68), yeni tip korona virüs (Covid19) tedavisi görürken hayatını kaybetti.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği’nin (ASMYD) başkanlığını yürüten ve merhum Halit Çelik’in kardeşi olan Akif Çelik de Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi görüyor.

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