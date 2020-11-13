Başkan Güder'den Yeni Malatyaspor'a tam destek

Yeni Malatyaspor taraftar derneklerinden 1966 Malatyaspor Taraftar Derneği Başkanı Enes Sekman, dernek üyeleri ile birlikte Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Güder, "Bizler ortak sevdamız olan Yeni Malatyaspor’un her daim yanındayız" dedi.

1966 Malatyaspor Taraftar Derneği Başkanı Enes Sekman, Onursal Başkan Ramazan Malkoç ve dernek üyeleri ile birlikte Yeni Malatyaspor’un en büyük destekçisi olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Başkan Güder’e yoğun tezahüratlarda bulunarak Battalgazi Belediyesi'ne giriş yapan dernek üyelerini, Güder giriş kapısında karşıladı.



Enes Sekman: "Osman başkan bizim en büyük destekçimiz"

Başkan Güder’in kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirten 1966 Malatyaspor Taraftar Derneği Başkanı Enes Sekman, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, derneğimiz açılışından beri bizleri ve ortak sevdamız Yeni Malatyaspor’u hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. En büyük destekçimizdir. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün bizler de kendisini ziyaret etmek istedik. Sağ olsun bu talebimizi geri çevirmedi ve bizi kırmadı" ifadelerini kullandı.



Osman Güder: "Sıkıntılı süreçte Malatyaspor’a ciddi desteklerimiz oldu"

Yeni Malatyaspor ligdeki hak ettiği yerlere geleceğinden şüphesinin olmadığının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hani insanın ortak değerleri vardır. Bunlar vatandır, bayraktır, ezandır. Bunlar gibi illerin de kendilerine özgü ortak değerleri vardır. Malatya’nın ortak değeri ise Yeni Malatyaspor’dur. Genç yaşlı, erkek kadın ayırmadan hepimizin sevdasıdır. Bizler ortak sevdamız olan Yeni Malatyaspor ve taraftar derneklerimizin her daim yanındayız. Geçen sezon takım olarak ciddi sıkıntılar yaşadık ama federasyonumuzun kararı sonrasında sevdamız Süper Lig'de mücadele etmeye devam etti. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’umuz sıkıntılı günler yaşarken yerel yönetimler olarak bizler takımımıza büyük destekler verdik. Bu sezon temsilcimiz ligde inşallah layık olduğu yerlere gelecektir. Bundan şüphemiz yoktur. Taraftar gruplarının çoğunluğunu siz gençler oluşturmaktasınız. Battalgazi Belediyesi olarak siz gençlerimize sahip çıkma adına dev yatırımları ilçemize kazandırıyoruz. Halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları, yüzme havuzları, tenis kortları gibi gençlik yatırımlarını sizlerle buluşturacağız. Bizlere gençlerimiz için gelen talepleri imkanlarımız ölçüsünde yerine getireceğiz ve ihtiyaçlarını giderme adına elimizden geleni yapacağız. Bugün ki bu anlamlı ziyaretinizden dolayı sizleri teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri mutlu ettiniz. Sizleri seviyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda 1966 Malatyaspor Taraftar Derneği Başkanı Enes Sekman ve dernek üyeleri, Başkan Güder’e isminin yazılı olduğu 44 numaralı Yeni Malatyaspor formasını hediye etti.

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