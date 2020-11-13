Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 33 kişiye ceza

Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan ve karantina kuralını ihlal eden 33 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, 25 kişiye maske takmadıkları için 900'er lira ceza yazıldı.

Ekipler karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 8 kişiyi de 3150'şer lira ceza uygulayarak, yurda yerleştirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-13 12:50:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.