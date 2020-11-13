Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi Çınar: “Caddelerimizin prestij seviyesini yükseltiyoruz”

Şeyhbayram Mahallesinde gerçekleşen yol yenileme, çevre düzenleme, kaldırım yenileme ve kilit taşı çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Planlı ve sistemli çalışmalarımız neticesinde caddelerimizin prestij seviyesini yükseltiyoruz” dedi.

Yeşilyurt’un her noktasının daha temiz, daha konforlu ve daha nitelikli alanlara kavuşması adına devam eden hizmetleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şeyhbayram mahallesi Kadirşinas caddesinde gerçekleşen değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Yeşilyurt Belediyesinin bölgede çok yoğun çalıştığını ifade eden Şeyhbayram Mahalle Muhtarı Mustafa Canberk, “Yeşilyurt Belediyemiz mahallemizde kaldırım yenileme, asfalt ve cep otopark yapım işlerine devam ediyor.Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere emek veren herkese mahalle sakinlerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



“Mahallelerimize prestij seviyesi yüksek caddeler kazandırıyoruz”

Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarında yenileme ve dönüşüm hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun en kalabalık ve en hareketli mahallelerinden olan Şeyhbayram mahallemizin Kadirşinas caddemizde ki aydınlatma, alt yapı ve drenaj çalışmalarımızı tamamladıktan sonra üst yapı yatırımlarına hız verdik. Araç ve yaya trafiği açısından yoğun bir şekilde kullanılan bu güzel caddemizde aşırı kullanım ve yağışlardan dolayı yıpranan yollarımızın kazı işlemlerinden sonra tam kaplamalı sıcak asfalt ile daha konforlu bir görüntüye ulaştıracağız. Bununla birlikte aydınlatma, kilit taşı döşeme, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımızla birlikte bu caddemizi prestij seviyesini daha iyi noktaya ulaştıracağız. Ekiplerimize çalışmalarında yardımcı olan mahalle muhtarımıza teşekkür ediyor, şimdiden tüm hizmetlerimizin mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amacımız; Yeşilyurt’umuzun her bölgesindeki yaşam standardını yükseltmek ve mahalle sakinlerimizin daha temiz, daha konforlu ve daha güzel bir çevrede yaşamasını sağlamaktır. Havalarında iyi gitmesini fırsat bilerek ilçemizin dört bir tarafında ki cadde ve sokaklarımızın prestij seviyesini yükselterek, gelecek nesillere kalite standardı yüksek yollar, caddeler ve sokaklar emanet etmek istiyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve esnaflarda, hayata geçen yatırımlar ve devam eden hizmetlerden dolayı Çınar’a teşekkür etti.

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