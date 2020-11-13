Turgut Özal Mahallesi kentsel dönüşüm projesine başlandı Çınar: “Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel bir eser daha emanet edeceğiz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesi kapsamında; tahliyesi tamamlanan evlerin yıkım işlemleri başladı.

Turgut Özal Mahallesinde başlayan yıkım işlemlerini yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile riskli alan olarak ilan edilen Turgut Özal Mahallesinde ki 15 dönümlük alan üzerinde uygulayacakları ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesiyle, deprem yönetmeliklerine uygun, sağlam ve güvenilir yaşam alanları oluşturacaklarını söyledi. Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve güvenilir yaşam alanlarına hayatlarını sürdürmeleri için kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesinde üç ayrı etap halinde hayata geçirecekleri ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projesinin geleceğe emanet edilecek çok kıymetli bir eser olacağını söyledi.



“2021 ocak ayında yeni yaşam alanlarımızın temelini atacağız”

Turgut Özal Mahallesinde ki hak sahiplerinden yüzde 98 ile anlaşmaya vardıklarını, kalan hisseler içinde yasal sürecin devam ettiğini ifade eden Çınar, “31 Mart 2019’da ki Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimiz arasında yer alan ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm’ projemizi hayata geçirmek adına aylardır süren görüşmelerimiz ve çalışmalarımızın akabinde bugün tahliyesine karar verilen binaların yıkımına başladık. Bu yılın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile riskli alan olarak ilan edilen Turgut Özal Mahallemizde üç ayrı etap halinde uygulayacağımız projemiz ile depreme dayanıksız, hasarlı ve oturulmaya müsait olmayan binaların yıkarak yerlerine daha sağlam, daha güvenli, yeni teknolojiye uygun, deprem ve ısı yalıtım yönetmeliklerine uygun her yönüyle kentimizin mimari yapısına değer katacak yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz. En geç 1,5 yıl içerisinde projemizin ilk etabındaki konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz “ dedi.



“Kentsel dönüşüm projelerinde bir ilki gerçekleştireceğiz”

Kentsel Dönüşüm Projelerinde bölgeye örneklik teşkil edecek çok değerli bir yatırımı Malatya’ya kazandırmak adına titiz ve planlı bir çalışma döneminden geçtiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “24 Ocak ElazığMalatya Depremi ardından yaşanan artçı sarsıntılar ve son olarak ta İzmir’de meydana gelen depremde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Aynı acıları ve zorlukları yeniden yaşamamak için depreme dayanıksız bölgeleri Kentsel Dönüşüm projelerimizle baştan aşağıya yeniden inşa ederek, yeni yaşam alanları kurup, geleceğe sağlam, güvenilir ve güzel yaşam alanları emanet etmek istiyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizdeki Kentsel Dönüşüm Projemizi TOKİ ile işbirliği halinde yapmıştık, buradaki projeyi ise kendi imkanlarımız ve gücümüzle gerçekleştireceğiz. Turgut Özal Mahallemizdeki bu yatırım, Malatya’da ilk kez belediye gücü ve eliyle yapılan ilk kentsel dönüşüm projesi olma özelliği de taşımaktadır. Projemize başlamaktan çok büyük memnuniyet duymaktayız. Kentimizin merkezinde ki bu bölgemizde kangrene dönüşen imarla ilgili sıkıntıların çözüme kavuşturulmasından dolayı geleceğe daha umutla bakıyoruz. Söz konusu riskli alan içinde 48 bina, 83 bağımsız bölüm, 66 parselde 135 malike ait 205 hisse vardı. Hak sahiplerinin yüzde 98’i ile anlaşmaları yaptık, diğerleri ile ilgili yasal süreç devam etmektedir. Mahallemizde tahliyeleri tamamlanan evlerimizde ki yıkım işlemlerini bu ayın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Aralık ayında ise parselasyon çalışması ve kat karşılığı ihale sürecimizi tamamlayarak çalışmalarımıza hız vereceğiz. 2021 yılı Ocak ayında ise projemizin ilk etabına başlayacağız. Proje kapsamında 33 adet 4+1, 100 adet 3+1 ve 17 adet 2+1 toplamda 150 adet daire ve 10 adet dükkan yapılacaktır. Projemiz tamamlandığı zaman depreme dayanıklı binaları, yeşil alanları, sosyal donatıları, cep otoparkları, aydınlatmaları, parkları, kamelyaları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla burası çok özel bir mekan olacaktır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacakları mekânlarda mutlu bir hayat sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Turgut Özal Mahallemizde hayata geçireceğimiz bu değerli projemiz, bu yöndeki projelere örneklik teşkil edecektir. Kentimizin ve ilçemizin mimari dokusuna farklı değerler katacak niteliklere sahip böylesine özel bir yatırımın hayata geçmesinde desteklerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, çalışmalarımıza katkı veren mahalle muhtarımıza ve daha güzel alanlarda yaşama noktasında samimi duygularını ve isteklerini bizimle sürekli paylaşan mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek gelecek nesillere daha güzel, yaşam standardı yüksek, nitelikli alanlara sahip güzel bir Turgut Özal Mahallesi emanet etmek adına yola çıktık. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza bu değerli yatırım alanı hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



“Mahalle sakinlerimiz mağdur olmadı, başarılı bir çalışma gerçekleşti”

Kentsel Dönüşüm Projesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz ise Yeşilyurt Belediyesinin vatandaşları mağdur etmeden başarılı bir çalışmayı hayata geçirdiğini ifade ederken, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın mahalle sakinleri tarafından sevildiğini ve desteklendiğini söyledi.



“Bu tarz çalışmaların diğer mahallelerde uygulanmasını talep ediyoruz”

Çalışmaları yerinde takip eden Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel ise “ Malatya Mimarlar Odası olarak kentimizde yapılan tüm plan ve projeleri yakinen takip ediyoruz. B u kapsamda öncelikle sorumluluğumuz olan kentsel dönüşüm programlarını takip etmek adına Yeşilyurt Belediyemizin Turgut Özal Mahallesinde başlatmış olduğu çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bu çalışmanın fiilen başlatılmasından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarz çalışmaların diğer mahallelerimizde de acilen başlatılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri de, başlayan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

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