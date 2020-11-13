Malatya’da EDS ile bisiklet yolu uygulamaları yaygınlaştırılacak

Malatya’da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile bisiklet yolu uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile 2020Kasım ayı olağan kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığında yapılan UKOME toplantısında, ulaşıma ilişkin kararlar görüşüldü.

Toplantıda alınan kararlar hakkında bilgi veren Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı UKOME Şube Müdürü Zafer Bektaş, ”İlimizde trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kurulumu için karar alınmıştır. Yeşilyurt İlçesi, Anayurt Bulvarı (Alternatif Yeni Yol), Alparslan Türkeş Bulvarı, Adli Tıp Caddesi, Çiftlik Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Mıhlıdut Caddesi, Şehit Sami Kıbrıs ve Biga Sokaktaki bisiklet yolu projelerinin uygulanması ile alakalı kararlar da alındı. Ayrıca JD plaka talepleri gibi konularla birlikte toplamda 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı” dedi.

UKOME kurulunda alınan kararlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın onayı ile yürürlüğe girecek.

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