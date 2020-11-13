Minik Uygar kemik iliği bağışı bekliyor

Kemik iliği yetmezliği nedeniyle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaşındaki Uygar Taşdemir, uygun iliği bulabilmek için destek bekliyor.

Malatya’da 6 yaşındaki minik Uygar, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulmak için kemik iliği bağışı bekliyor. Uygar’ı rahatsızlanması nedeniyle hastaneye götüren anne ve baba Taşdemir, minik yavrularının amansız hastalığa yakalandığını duyunca yıkıldı. Lösemi şüphesi olan minik Uygar için henüz bir teşhis konulmamışken, acil şekilde kemik iliği nakline ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Uygar gibi yüzlerce çocuğun donör beklediğine dikkat çekerek, çocukların hayata tutunabilmesi için herkesi kan vermeye davet eden Taşdemir ailesi, “Henüz 6 yaşında olan Uygar'ımızın kemik iliği yetmezliği nedeni ile Ankara Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji bölümünde tedavisi devam etmektedir. Olası bir kemik iliği nakli için uygun donör taraması yapılmaktadır. 1850 yaş arası sağlıklı her bireyin en yakın 'Kızılay Kan Merkezi'ne giderek ya da enabız üzerinden başvuru yaparak kök hücre bağışında bulunmak istediklerini belirtmeleri yeterli olacaktır. Kan grubu önemli değildir. Uygar'ımızın ve donör bekleyen daha nice çocuğun umudu olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Uygar Taşdemir’in kemik iliği nakline ihtiyacını duyan anne Taşdemir’in iş arkadaşları Malatya Adliyesi Merkez binasında minik Uygar için bir araya gelerek bağışta bulunacak. Uygun bağışçının bulunması için seferber olan yakın çevresi, bu konuda duyarlı olunması için tüm vatandaşlara Kemik İliği bağışı çağrısında bulundu.

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