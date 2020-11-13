Başhekim korona virüse yakalandı

Korona virüse yakalanan Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk evinde karantinaya alındı.
Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Berk'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi.
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