Malatya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 64 kişiye ceza



MALATYA, (DHA) MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan, karantina kuralını ihlal eden ve açık alanda sigara içen 64 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün yapılan denetimlerde; 37 kişiye maske takmadığı, 18 kişiye de açık alanda sigara içtiği için 900'er lira ceza yazıldı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişiye para cezası kesilirken, karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 6 kişi de 3 bin 150'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi. 1 iş yeri sahibine ise yasaklar ihlal edildiği için 3 bin 150 lira para cezası yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-14 13:27:32



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