Şair Gülbaş, koronaya yenildi

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Malatya’nın Arguvan İlçesi doğumlu ünlü Şair Aşık Ali Ekber Gülbaş, korona virüs nedeniyle vefat etti.

Bir süre önce korona virüse yakalanan ve tedavi altına alınan 80 yaşındaki Ünlü Şair Aşık Ali Ekber Gülbaş’ın, İstanbul’da yakalandığı virüse yenik düşerek hayatını kaybetmesi nedeniyle doğduğu yer Arguvan ilçesine bağlı Çavuş Mahallesinde Pazar günü defnedilecek.

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