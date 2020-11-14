Malatya'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Malatya'da balkondan balkona sarkarak geçmeye çalışan 75 yaşındaki kadın beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlter Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında kızı ile birlikte yaşayan Zöhre E. (75) ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıkların meydana geldiği belirtilen kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ameliyata alınırken, sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.