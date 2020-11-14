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Malatya'da kız isteme kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İHA

Malatya'da iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da kız isteme kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Malatya'da iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Sadreddin Konavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen olayda iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahında kullanıldığı kavgada bıçak darbelerine maruz kalan Y.D. (34) ağır yaralanırken olayın şüphelisi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler olay yerinde 2 boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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