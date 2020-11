Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ortaokul öğrencisi Irmak Ozan, biriktirdiği harçlıkları ile mama alarak sokak hayvanlarını besliyor.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Necatibey Ortaokulu'nda okuyan 6. sınıf öğrencisi Irmak Ozan, büyüklerinin verdiği paraları biriktirip, bu paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor. Her akşam babasıyla yürüyüşe çıkan Irmak, yürüyüş güzergâhında gördüğü bütün sokak hayvanlarını doyurmaya çalışıyor. Hayvanları çok sevdiğini belirten Irmak, "Kediler olsun, köpekler olsun sokak hayvanlarını çok seviyorum. Elimden geldiği kadar onların karınlarını doyurmaya çalışıyorum. Onlar, bir parça mama yiyince o kadar mutlu oluyorum ki bu mutluluk tarif edilemez. Elimde olsa tonlarca mama alır, bütün sokak hayvanlarını doyururdum. Çünkü onlar bizim can dostlarımız" dedi.



"Kızım arkadaşlarına ve kardeşine örnek oluyor"

Baba Onay Ozan ise, “Ben işe giderken kızım, 'Baba kumbaradaki parayı al eve gelirken mutlaka kedime mama al getir' diyor. Ya da harçlıklarını biriktiriyor mama alıp sokakta kedi ve köpeklere veriyor. Akşamları birlikte yürüyüş yapıyoruz. Cadde ve sokakta ne kadar hayvan varsa mama bitene kadar can hayvanlara veriyor. Diyor ki, 'Elimde imkan olsa baba Türkiye'deki tüm hayvanları besleyecek kadar mama almak isterdim.' 'Güzel duygu yaşıyorum' diyor. Bende kızımla gurur duyuyorum. Sokakta yürürken kediler görünce pis pis deyince tüm kediler geliyor ve mama veriyoruz. Biz de kızımla mutlu oluyoruz. Hayvanları kızım çok seviyor ve her akşam kendi elleriyle kedileri besliyor. Evimizde muhabbet kuşumuz var. Kapının önünde kedi var mama veriyoruz. Hayvan sevgisiyle arkadaşlarına ve kardeşine örnek oluyor. En büyük örneği de kardeşine olmak istiyor. Ben de diyorum ki, can dostlarımızı sevelim ve onlara zarar vermeyelim. Kış mevsimi geliyor, sokak ve caddelere su ve mama bırakalım. TV kanallarında hayvanlara zarar verenleri görünce çok üzülüyor. Biz de buradan can dostlarımıza zarar vermeyelim, onları sevelim ve koruyalım kelimelerini kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

