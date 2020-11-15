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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç boyutlu gözlükle mobilya seçimi

İHA

Üç boyutlu gözlükle mobilya seçimi

Malatya’da mobilya ürünleri satan bir esnaf, üç boyutlu gözlükle müşterilerine mobilya seçim imkanı sunuyor.
Malatya’daki mobilya mağazasına gelen müşteriler, kullandıkları 3D gözlük ve özel bir yazılım yardımıyla mobilyalarını seçiyor. Mobilya ürünleri satan esnaf Mustafa Sarsılmaz, teknoloji ile müşterilerine hizmet verdiklerini belirterek, “Yeniçağda teknoloji gerçeği uygulamaları çoğaldı. Biz de bundan faydalanmak istedik. Sanal gerçek diye bir adım attık. Mobilya sunumunu üç boyutlu sanal gerçeklikle sunuyoruz. Müşterimiz bu sayede mobilyası yapılmadan önce kendi odasını, mobilyasını üç boyutlu olarak odanın içinde yaşayarak görüyor. Bu halde bitmiş mobilyayı denemiş oluyorlar” dedi.
Vatandaşların 3D gözlükle mobilya seçmeyi çok beğendilerini ifade eden esnaf Sarsılmaz, “Vatandaşlarımızdan teknoloji meraklıları çok. Gerçekten yoğun ilgi gösteriyorlar. Burada tecrübe ettikten sonra iyi hislerle ayrılıyorlar” şeklinde konuştu.
Sarsılmaz, “Bölgede bir ilk olarak sanırım biz uyguluyoruz. Türkiye'de çok yaygın değil şu anda. Zaman içinde yayılacağını ümit ediyoruz. Malatya’mızda ve bölgede bir ilk olarak bunu biz uyguluyoruz. Bu projeyi bizim mimar hanım arkadaşımızın kardeşi bize yaptı. Yazılımcı. Bu işin program kısmında çalışıyor. Biz de faydalanabileceğimizi fark ettik ve onun sayesinde bu uygulamaya girdik. Tüm Malatyalıları bekliyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğüyle yaptığımız işi müşterilerimiz başta fiyat ekleyeceğimizi düşündüler. Ama öyle değil. Bu işin alt yapısını öyle güzel işledik ki bunu maliyete yansıtmıyoruz. En küçük üründen en büyük ürüne kadar bu işi ücretsiz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Müşteri Mesut Korkmaz ise eşine sürpriz yapmak için geldiğini ifade ederek, “Evlilik yıldönümümüz olduğu için eşime sürpriz yapayım dedim. İlk defa deniyorum bu teknolojiyi. Gerçekten memnun kaldım. Bence çok güzel. Malatya’mız için de bir ilk olmuş. 3D gözlükle mobilya seçiminin bölgede ilk ve tek olması güzel. Ben de kişiye özel hediye olarak sehpa takımı yaptırmaya geldim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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