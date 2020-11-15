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Yeni yatırımlarıyla Yeşilyurt’un çehresini değiştiriyor Çınar: “Bütün yaşam alanlarımız aynı seviyede gelişip değişiyor”

İHA

Yeni yatırımlarıyla Yeşilyurt’un çehresini değiştiriyor Çınar: “Bütün yaşam alanlarımız aynı seviyede gelişip değişiyor”

Bostanbaşı Mahallesindeki yatırımları yerinde inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın aynı seviye gelişmesi, değişmesi ve kalkınması adına başlattığımız yatırımlara her gün bir yenisini daha ekleyerek, milletimize hizmet yolunda büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay ile birlikte Fatih Caddesinde ki yol yenileme, kaldırım düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını inceledi.

“Belediyemiz çalışıyor, mahallemiz güzelleşiyor”
Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla mahallenin her geçen gün daha da güzelleştiğini ifade eden Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay, “ Yeşilyurt Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih caddemizdeki kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Mahalle sakinleri adına Sayın Başkanımıza ve ekiplerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Bostanbaşı’nın gelişen yapısına yeni güzellikler kazandırıyoruz”
Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarının aynı seviyede gelişmesine önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bostanbaşı mahallesi Fatih Caddemizde kilit taşı, kaldırım yenileme, aydınlatma, tretuvar ve asfalt yenileme çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz burada gerçekten çok başarılı ve güzel bir çalışmayı gerçeğe dönüştürdüler. Yaklaşık bir km uzunluğunda ki kaldırımlarımızı baştan aşağıya yenileyerek, Bostanbaşı gibi gelişen bir bölgemizin estetik yapısına farklı bir güzellik katmış olduk. İlçemizin en büyük ve en fazla tercih edilen bölgelerin başında gelen Bostanbaşı hızla gelişirken, bizlerde bu gelişimi doğru ve planlı yatırımlarla desteklemek adına çok titiz çalışıyoruz. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları belli bir plan ve program doğrultusunda gidermeye gayret ediyoruz. Konutlar ve ticaret alanlarının yanı sıra bağlantı yollarıyla kentimizin en işlek bölgelerinin başında gelen Bostanbaşı mahallemizde hemşerilerimizin daha rahat ve güzel bir hayat yaşaması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Kaldırım ve yol yenileme hizmetlerimizin yanı sıra park ve yeşil alan uygulamalarımızla kent sakinlerinin yaşam standardını daha kaliteli bir düzeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bütün bölgelerimiz gibi Bostanbaşı’da hızla gelişip, Yeşilyurt’umuzun güzelliğine yeni değerler katacaktır” ifadelerini kullandı.

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