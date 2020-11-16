Malatya Uluslararası Film Festivali korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

Bu yıl 10’uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edildi.

Malatya Uluslararası Film Festivali Tertip Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada," Malatya Uluslararası Film Festivali, Aziz milletimizin ve Malatya’mızın manevi değerlerini esas alan hususiyetlerin beyaz perdeye yansımasını sağlamak, İlimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla 2010 yılında, Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların destekleriyle başlatılmıştır.

Bugüne kadar düzenlenen festivallerde, Malatya’dan Ülkemize ve tüm dünyaya beyaz perde vasıtasıyla verilmek istenen mesajlara, ailemizin ve toplumumuzun temelini oluşturan manevi değerlerimiz ve bizi biz yapan geleneklerimiz temel oluşturmuştur. Bu yıl 10’uncusunu tertip etmeyi planladığımız festivalin hazırlıklarının yürütüldüğü bu süreçte, bazı basınyayın organları ve sosyal medyada toplumsal değerlerimizi rencide eden bazı ifadelere yer verilmesi, bizleri üzmüştür” ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve tüm dünyada etkisini artıran pandemi sürecine dikkat çekilen açıklamanın son bölünde ise, "Bu gelişmeler müvacehesinde yapılan değerlendirme neticesinde, iyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak, bu yıl 10’uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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