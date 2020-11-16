Covid-19 öyküleri kitaplaştırıldı

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi öyküleri kitaplaştırılarak, sağlıkçıların bu konuda yaşadıkları hikayeler anlatıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından yayına sunulan, “Covid19 Öyküleri” kitabını, Prof. Dr. Başar Cander ve Prof. Dr. Cengiz Yakıncı kaleme aldı. “Covid19 Öyküleri” kitabının ön sözünde, “İlk vakanın 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde tespitinden iki ay gibi çok kısa bir zaman içinde korona virüs mikrobu hemen hemen bütün dünya ülkelerine yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü 11 Şubat 2020 tarihinde bu salgını “Covid19 Küresel Salgını” olarak adlandırdı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görüldü” ifadelerine yer verildi. Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin bu süreçte insanların küresel salgınla ilgili yaşadıklarını yazıya dökmelerinden, yaşanan öykülerin kayda geçip unutulmamasını amaçlayarak bir öykü yarışması tertiplediğinin vurgulandığı kitabın ön sözünde, daha sonra şunlar belirtildi:

“Covid19 Öyküleri adı altında açılan ve son başvuru tarihi 2 Ağustos 2020 olan yarışmaya 195 öykü gönderildi. Prof. Dr. Başar Cander, Prof. Dr. Behçet Al, Sultan Bedelcigil, Doç. Dr. Özlem Bilir, Prof. Dr. Zeynep Çakır, Uzm. Dr. Ayça Çalbay, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Erbay, Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, yazar İlknur Işık, Prof. Dr. Havva Şahin Kavaklı, Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış, M. Sc Nur İpek Önder Mert, Doç. Dr. Şerife Özdinç, Prof. Dr. Seçgin Söyüncü, yazar Dursaliye Şahan, Prof. Dr. Muhammet Gökhan Turtay, Uzm. Dr. Mehmet Uhri, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. Sibel Yıldız, Uzm. Dr. Sevgi Yumrutepe’den oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda birinciliği 'Bebek Patikleri Hiç Giyilmemiş' adlı öyküsüyle Şerife Güze ve 'On Dört' adlı öyküsüyle Aysel Kaymaz, ikinciliği 'Son Nefes' adlı öyküsüyle Yusuf Emre Bozan ve 'İtirazın mı var' adlı öyküsüyle Nesliay Ocakküçük, üçüncülüğü 'Bir Dilek Tut' adlı öyküsüyle Ummahan Akış ve 'Telgrafla Gelen Kâbus' adlı öyküsüyle Ümit Evran paylaştılar. Yarışmayı başlatmamızda bizlere büyük destek veren Acil Tıp Uzmanları Derneğine, değerlendirmeleriyle büyük emek harcayan seçici kurul üyelerimize, öyküleriyle yarışmamıza katkı veren tüm katılımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaşadıklarını öyküleştiren yurdumuzun insanları gelecek kuşaklara 2020 küresel salgınıyla ilgili olarak tarihe not düştüler. Acil Tıp Uzmanları Derneği onların bu gayretlerini kitaplaştırarak sizlerin beğenisine sundu.”

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