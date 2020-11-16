Milletvekili Çakır ve eşi koronaya yakalandı

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AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve eşinin yeni tip korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Milletvekili Ahmet Çakır, Covid19 testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabında duyurdu. Çakır, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza EşŞafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah... Dua eder, dualarınızı beklerim" ifadelerini kullandı.

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