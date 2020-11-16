Malatya’da 20 kişiye korona cezası

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Malatya’da 20 vatandaşa, yeni tip korona virüs (Covid19) kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde son 24 saatte, 5 şahsa maske takmamaktan, 5 şahsa sigara içmekten,1 işyerine kural ihlalinden işlem yapıldı.

Covid19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 14 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi.

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