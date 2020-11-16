Otomobil ile traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Mehmet Aslan idaresindeki 63 UC 218 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü Erkenek tüneli içerisinde aynı istikamete giden Ramazan Memiş idaresindeki 44 PN 319 plakalı Massey Ferguson marka tröktöre arkadan çarptı. Yaşanan kazada sürücüler ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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