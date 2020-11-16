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Balkondan düşen 75 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti

İHA

Balkondan düşen 75 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi İlter Sokak'ta meydana gelen olayda, Zöhre Erdoğan (75) ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralanmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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