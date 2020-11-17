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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Krona virüse karşı etkili mücadele vurgusu

İHA

Krona virüse karşı etkili mücadele vurgusu

Malatya’da, yapılan İl Geneli Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda korona virüse karşı etkili bir mücadele yürütülmesi kararı alındı.
Korona virüsle mücadele kapsamında Malatya’da yürütülen çalışmaları ve alınan tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla “Pandemi Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. Kongre ve Kültür Merkezindeki toplantıya, Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda, Covid19 Pandemisi sürecinde il genelindeki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler, pandemi ile mücadelede sürecinde uygulanan tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, korona virüse karşı etkili bir mücadele yürütülmesi gerektiğini bildirdi. İl Pandemi Kurulu’nun üyesi olan ilçe kaymakamlarından ve ilçe belediye başkanlarından, Cumhurbaşkanlığı Kararları, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı genelgelerinin, tüm kadro ile sahada tavizsiz denetimlerinin yapılmasını isteyen Vali Aydın Baruş, “Başta sağlık teşkilatımız olmak üzere denetim ekiplerinde görevli polisimiz, jandarmamız, belediye görevlilerimiz, öğretmenlerimiz yoğun bir etkinlik içerisinde oldular. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile de önümüzde sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor, kış ayları geldi. Kış ayları gelince artık sosyal aktiviteler kapalı mekânlarda yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla da kapalı mekânlardaki yoğunluklar artmaya başladı. Üç temel konuda vatandaşlarımızı devamlı uyarıyoruz; maske, mesafe, temizlik. İçişleri Bakanımızdan gelen genelgeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bilim kurulumuzun tavsiyeleri noktasında da Türkiye genelinde uygulanan tedbirlerle ilgili ilimizde de tedbirleri uygulamaya çalıştık. Bu denetim sürecinde tabii ki hepimize çok önemli vazifeler düşüyor. Yerel halkın yaşadığı mekânlar sosyal mekanlar, çarşı, cadde, dükkanlar, sosyal amaçlı kullanılan mekanlar, parklar, bahçeler, düğün salonları veya diğer yerlerin denetim noktasında arkadaşlarımız elinden geleni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Yapılan iş yeri denetimlerinde özellikle maske ve sosyal mesafe olan 1,5 metre kuralına uyuluyor mu buna bakmamız gerekiyor. Hiçbir mesafe gözetiminin yapılmadığı maskelerin takılmadığı iş yerlerinde bunlara göz yummamız mümkün değil. Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz ekonomik olarak da bu Pandemi sürecinde sıkıntılı günler yaşadı. Vatandaşımız da esnafımız da aynı şekilde yaşıyor, ancak işin bir de acı gerçeği var ki hepimiz şahidiz yakınlarımızdan dostlarımızdan komşularımızdan çok insan kaybettik hala kaybetmeye devam ediyoruz. Hala vurdumduymaz davrananlar var ve kamu idareciler olarak, valilik, kaymakamlık ve belediyeler olarak üzerimize düşen görev; bu kuralların sosyal mekânlarda uygulanıp uygulanmadığını mutlaka denetlemek. Bizim yapmamız gereken bu denetim faaliyetlerine hiç ara vermeksizin, hiç nefes almaksızın yapmaya devam etmek. Yeniden meselenin ciddiyetini yeniden idrak edip bu kışı öyle ya da böyle vatandaşımıza en az zarar verecek şekilde atlatmasını temin etmek. Kamu idarecileri olarak yönetici olarak bize düşen görev vatandaş evinden sokağa adım attığı andan itibaren kurallara uyup uymadığını, gitmiş olduğu mekânlarda kendisine hastalığın yayılımını engelleyecek tedbirleri alıp almadığını kontrol etmek. Bu toplantıda özellikle belediye başkanlarımızı çağırmamızın sebebi şu; İçişleri Bakanımızın genelgesi ile belediye zabıtalarımızı polis ekipleri ile yapmış olduğumuz denetimlere, kaymakamlığımızın yapmış olduğu denetimlere katılımını sağlayarak sürece entegre etmek. Önümüz kış ve Pandemi ile mücadele süreci zorlu geçecek. Bugün biz mücadelemizi iyi yapmazsak önümüzde daha acı günlerimiz olur tanıdığımız çok kimseyi kaybederiz, yakınlarımızı kaybederiz” dedi.
Toplantıya katılan ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları, görüş, öneri ve düşüncelerini dile getirdi.

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