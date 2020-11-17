15 bin kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, 15 bin 486 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Darende'de kaçakçılık yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 486 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Polis, kaçak ürünlere el koyarken, 1 kişiye idari para cezası yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-17 13:42:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.