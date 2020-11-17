Malatya’da 78 kişiye korona cezası

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid19) denetimlerinde maske ve sosyal mesafe gibi kurallara uymamaktan 78 kişiye ceza kesildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Covid19 kuralları konusunda denetimler aralıksız devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde son 24 saatte yapılan çalışmalarda, 15 şahsa maske takmamaktan,33 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 14 şahsa sigara içmekten, 15 işyerine kural ihlalinden işlem yapıldı.
Covid19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametine yönlendirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.