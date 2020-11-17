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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de 40 bin ailenin yüzü güldü

İHA

Battalgazi'de 40 bin ailenin yüzü güldü

Veren elin alan eli görmediği Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, 1.5 yıllık zaman zarfı içinde ilçedeki 40 bin ailenin yüzünü güldürdü.
Battalgazi Belediyesi’ne bağlı Hayır Çarşısı, ilçede toplumsal dayanışmaya vesile olmaya devam ediyor. Sarıcıoğlu Mahallesi Şire Pazarı yanında bulunan ve hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, 1.5 yıllık zaman zarfı içinde 40 bin ailenin yüzünü güldürdü. Maddi durumu kötü olan ailelere gıda, temizlik malzemeleri, kıyafet gibi yardımların yapıldığı Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, 24 Ocak depremi ve pandemi sürecinde de Battalgazi Kaymakamlığı, Kızılay ve hayırsever iş adamların katkılarıyla vatandaşlara verdiği yardımlar, büyük takdir toplamayı başardı. 22 bin aileye gıda, 8 bin 100 aileye temizlik ve 9 bin 900 aileye ise kıyafet yardımında bulunan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısında, 12 aileye de gelinlik ve sünnet kıyafeti yardımında bulunuldu.
Öte yandan veren elin alan eli görmediği çarşıda durumları yetkililerce araştırılıp tespit edilen ‘Hayır Kart’ına sahip bin 500 aile ise kişi başına verilen puanlarla, 1 ve 3 ay aralıklarında düzenli olarak ihtiyaçlarını ücret ödemeden faydalanabiliyor. Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı’nda veren el ile alan eli buluşturduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplumsal dayanışmayı daha da üst seviyeye çıkarmak için hayırsever iş adamlarının desteklerini beklediklerini vurguladı.

“İhtiyaç sahiplerinin derdine merhem oluyoruz”
İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hayır Çarşı’mız ihtiyaç sahiplerinin derdine merhem oluyor. Hayır Çarşımızdan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza gereken desteği veriyoruz. Kış dönemlerinde özellikle ihtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyaçları giderek artıyor. Kış ayları zor aylardır. Biz, belediye olarak bu dönemde daha fazla ihtiyaç sahibi insanımıza nasıl ulaşabiliriz, onun gayreti içindeyiz. Belediye olarak soğuk kış günlerinde ne kadar çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaşırsak, o kadar mutlu oluyoruz. Hayır Çarşısı sayesinde vatandaşlarımız arasında toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz. 1.5 yıllık zaman zarfı diliminde 40 bin ailemize gıda, temizlik malzemeleri ve kıyafet yardımında bulunduk. Hayırsever kardeşlerimizin de gösterdiği ilgiye de çok teşekkür ederim. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Hayırsever kardeşlerimizden bu ilgini artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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