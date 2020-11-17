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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buğday pazarı için saha çalışmaları başladı

İHA

Buğday pazarı için saha çalışmaları başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Buğday Pazarı’nın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Zemin düzeltme çalışmalarının başladığı alanı gezen Gürkan, yeni pazar hakkında bilgiler verdi.
Gürkan, “Belediye olarak bir yandan vatandaşımıza gündelik işler noktasında hizmet verirken, bir yandan da şehrin gelecek 10 yıllarına yatırımlar yapıyoruz. Buğday Pazarı’nı tamamladığımızda tüccar da alışverişe gelen vatandaş da son derece hijyenik, park sorunu olmadan günümüz şartlarına yakışır bir ortamla karşılaşacak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi’nde çalışmalarına başlanılan Buğday Pazarı alanında inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar sırasında ilgililerden bilgiler aldı. Zemin düzeltme çalışmalarının başladığı inşaat alanını gezen Başkan Gürkan’a, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, daire başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.
Yeni Buğday Pazarı alanında çalışmalar hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay inşaat alanında zemin düzeltme çalışmalarının başladığını ifade etti. Okyay, “Yeni Buğday Pazarı alanımız yaklaşık 70 bin m2 alandan oluşuyor. 50 bin m2 kapalı alanı olan 122 adet dükkân olacak. Geniş yolların, meydanın, Buğday Pazarı’na gelecek ürünlerin analizinin yapılacağı laboratuvar olacak. Sosyal donatıların, işçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve dinlenebilecekleri alanlarımız olacak” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve gelmesinin ardından kurduğu diyaloglarla ihtiyacı karşılayacak tesislerin inşa edilmesinde yardımlarının çok olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber kamuoyunun özellikle uzun zamandır konuştuğu Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın inşa edileceği alanda incelemelerde bulunuyoruz. Malatya’da hem Şire Pazarı’nın hem de Buğday Pazarı’nın yetersiz olduğunu biliyoruz. Mevcut hem Şire Pazarı hem de Buğday Pazarı’nda işlem olarak gerek sağlık açısından, gerek fiziki olarak şehrin içerisinde kalıyordu. Dolayısıyla yaklaşık 20 yıldır buradaki alanların mutlaka şehrin dışına taşınması, şehrin ulaşım akslarına zarar vermeyen daha rahat ulaşımının sağlanabildiği, üreticinin çok daha sağlıklı ve rahat bir şekilde ürünlerini pazarlama imkânı bulabildiği alan planlanmıştı. Sayın Başkanın göreve gelmesinden itibaren bizlerle kurduğu diyalogla bu ihtiyacı karşılayabilecek tesisleri inşa etmemiz için kendisi bize yardımcı oldular. Malatya Ticaret Borsası üyeleri ve bütün üreticileri adına kendisine teşekkür ediyorum. İnşa edeceğimiz hem Buğday Pazarı’nın hem Şire Pazarı’nın bugün Dünya standartları ve ülke standartlarının çok üstünde bir yer olacağını inşallah hep birlikte göreceğiz. Ben tekrardan Başkana bu hizmetten dolayı ve şuana kadar Malatya’da yapmış olduğu bütün hizmetlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Göreve geldikten sonra Malatya’nın sorunlarını ele aldıklarını ve bunlarla ilgili çalışmalara hemen başladıklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, yapımına başlanan Yeni Buğday Pazarı’nın tamamlanmasıyla esnafın ve vatandaşın standartları yüksek bir alana kavuşacağını belirtti. Gürkan, "Gerek Şire Pazarı, gerek Buğday Pazarı, gerek Lisanslı Depoculuk, gerek Fidancılar ve Mahrukatçılar Sitesi, şehrin içerisinde hakikaten görüntü kirliliği noktasında, kullanım yetersizliği noktasında, hijyen noktasında ve diğer ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz kalıyordu. Malatya halkı da özellikle uzun yıllardan bu yana Şire Pazarı ve Buğday Pazarı olmak üzere vatandaşı rahatsız edecek mekânlara sıkışmış bir şekildeydi. Gerek ulaşımla ilgili olsun, gerek trafik olsun, gerek çevre düzenlemesi olsun, gerek kültür ve tarihi ile ilgili olsun, gerek yeşilin korunmasıyla ilgili olsun, gerekse hizmetlerle olsun, bizler göreve gelir gelmez Malatya’nın sorunlarını masaya yatırdık. Hizmetler noktasında bilindiği gibi 130 milyonluk Lisanslı Depo yükseldi, bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki Şubat ayı içerisinde bitirilip teslim edilecek. Hakikaten kendi ölçeğinde Dünya’da tek ve türünde tek olma özelliğine sahip çok modern, içerisinde laboratuvarları olan, hijyen koşullarında ve sistem olarak Avrupa standartlarında bir sistemle yürütülecek. Hemen Lisanslı Depo yanında Şire Pazarı olması noktasında ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Bunun neticesinde arkadaşlarımız planlamalarını yaptılar. Planlamaların sonrasında lansman noktasında alıcı konumunda olan tüccar arkadaşlarımızla, borsa, ticaret odası ve esnaf odamızla bir araya geldik ve genel anlamda arkadaşlarımız fikirlerini almak için bir sunumda gerçekleştirdik. Hem Buğday Pazarı için hem Şire Pazarı için ihtiyaçları hiyerarşisi içerisindeki değerlendirmeleri ilgili arkadaşlarımız yaptı. Şu anda da Buğday Pazarı’nda gerekli zemin düzeltilmesi yapılıp kısa zamanda temelini atacağız” diye konuştu.

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