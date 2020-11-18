15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle aynı yaştaki kuzenini bıçakladı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Semih G. (15) cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece yarısı Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin G., kuzeni Semih G. ile birlikte ders çalışmak için amcası Murat G.'nin evine geldi. Kuzenler ders bitiminde cep telefonu ile oyun oynamaya başladı. Ancak 2 çocuk oyun nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Semih G., odada bulunan bıçağı alıp, kuzeni Mehmet Emin'e sapladı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Semih G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Mehmet Emin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-18 11:50:18



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