Malatya'da 6 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 tabancayla yakalanan 2 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Topraktepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 6 tabanca, 160 mermi ve 5 şarjör ele geçirdi. Tabanca, mermi ve şarjörlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-18 12:15:45



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